SANEXEN et Avatek Immobilier inaugurent un projet innovateur de traçabilité de matières résiduelles au Québec





MONTRÉAL, le 26 août 2019 /CNW Telbec/ - SANEXEN, chef de file en réhabilitation de sols au Canada et Avatek Immobilier, compagnie fondée par l'équipe d'Horizon Environnement pour le développement immobilier de terrains contaminés inaugurent un projet innovateur de traçabilité matières résiduelles provenant de centres de tri de matériaux secs (CRD - Construction, Rénovation et Démolition) dont des résidus de criblage (fines) en collaboration avec Réseau Environnement.

Engagée et précurseure, Avatek Immobilier fait appel au système de traçabilité de Traces Québec, développé par Réseau Environnement, afin d'assurer un suivi par géolocalisation en temps réel des déplacements de plus de 50 000 tonnes de matières résiduelles (CRD/FINES) de la Ville de Mascouche jusqu'à leur destination légale prévue.

« Les citoyens québécois sont de plus en plus préoccupés avec leur environnement et désirent voir des nouvelles mesures en place pour assurer une gestion écoresponsable des déchets. Les municipalite?s aussi souhaitent que la gestion des matie?res re?siduelles soit performante dans un environnement stable. La traçabilité est la solution optimale pour répondre à cet objectif. Les besoins sont grandissants et pressants. Par conse?quent, il est impe?ratif que les pratiques de gestion soient adaptées et offrent des outils efficaces. » Éric Sauvageau, vice-président exécutif, SANEXEN.

La réalisation de ce projet innovant donnera l'occasion au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques de valider et d'établir de nouvelles normes au Québec.

« Nous encourageons évidemment toute initiative qui permette d'améliorer la gestion des matières résiduelles au Québec. La traçabilité s'étant imposée comme le meilleur moyen de prévenir les déversements illégaux de sols contaminés, elle mérite d'être évaluée dans la perspective où nous devons lutter également contre les dépotoirs clandestins », a indiqué l'adjoint parlementaire du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Richard Campeau, au moment de l'annonce.

« Nous sommes fiers de participer à cet important projet. Les déchets issus des centres de tri, dont les résidus de criblage, sont des résidus complexes pour lesquels peu de solutions existent aujourd'hui. Notre équipe de scientifiques travaille déjà depuis plusieurs années sur la gestion responsable de ces matières résiduelles. Nous avons développé avec nos partenaires des connaissances avancées nous permettant de l'optimiser. » Éric Sauvageau, vice-président exécutif, SANEXEN.

Ce projet permettra aux propriétaires de terrains contaminés de démontrer hors de tout doute leur adoption de pratiques exemplaires en termes de gestion responsable des matières résiduelles. Avatek Immobilier passe aujourd'hui du concept à l'action et devient la première entreprise privée à entreprendre un projet de traçabilité sur les matières résiduelles (CRD/FINES) au Québec. « En faisant équipe avec Traces Québec et SANEXEN, nous avons choisi de mettre notre domaine de compétence au service de cette collectivité et sommes confiants de réaliser une revitalisation durable qui appuie les objectifs environnementaux, e?conomiques et de de?veloppement de la Ville de Mascouche. » Alnoor Manji, président, Avatek Immobilier.

« Traces Québec a été développé pour accompagner les industries sur la voie d'une gestion écoresponsable de leurs matières. Nous sommes heureux de voir Avatek Immobilier adopter cet outil innovant, qui garantit une gestion respectueuse du développement durable pour une société qui favorise une économie verte prospère. » Me Christiane Pelchat, présidente-directrice générale de Réseau Environnement.

Le projet-pilote devrait se conclure en novembre 2019.

À propos de SANEXEN

Sanexen Services environnementaux inc. (« SANEXEN »), membre de la famille LOGISTEC, est l'un des plus importants fournisseurs canadiens de solutions environnementales, notamment pour la restauration de sites contaminés, la fabrication de boyaux tissés et la réhabilitation structurale sans tranchée de conduites d'eau potable. Depuis ses tout premiers débuts, SANEXEN a aidé sa clientèle industrielle et municipale, ainsi que plusieurs entités gouvernementales, à résoudre des problèmes environnementaux grâce à des solutions à valeur optimale répondant à leurs besoins particuliers.

À propos d'Avatek Immobilier inc.

Avatek immobliler inc. (« AVATEK ») est une entreprise qui vise à contribuer au mieux-être des personnes et des communautés en participant activement à la réhabilitation de terrains contaminés. Ce faisant, l'entreprise permet la réutilisation de terrains autrement non développables. Chaque superficie ainsi réhabilitée évite l'utilisation de terrains vierges, agricole ou autre, et aide à freiner l'étalement urbain. L'entreprise est associée au Groupe Horizon, le plus important acteur au Québec en matière de traitement et d'enfouissement sécuritaire de sols non traitables. Avatek est fière de compter parmi ses actionnaires une équipe réunissant toutes les connaissances techniques, juridiques et financières pour mener à bien l'acquisition, la réhabilitation et le développement de terrains contaminés situés en milieu urbain.

À propos de Réseau Environnement

Réseau Environnement, organisme à but non lucratif fondé il y a plus de 50 ans, a pour mission de promouvoir les bonnes pratiques et l'innovation en environnement. Il regroupe des spécialistes, des domaines public, privé, municipal et parapublic, oeuvrant dans les secteurs de l'eau, des matières résiduelles, des changements climatiques, des sols et eaux souterraines et de la biodiversité. Réseau Environnement est une référence incontournable en matière d'excellence et agit comme catalyseur de solutions pour une société durable.

