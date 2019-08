Spinnaker Support annonce les faits marquants du premier semestre de 2019





DENVER, 26 août 2019 /PRNewswire/ -- Le fournisseur mondial de premier plan de services de support aux tiers Oracle et SAP et de services gérés, Spinnaker Support, a annoncé aujourd'hui les faits marquants du premier semestre terminé le 30 juin 2019.

Faits marquants du premier semestre 2019

Chiffre d'affaires record, en partie grâce à l'augmentation des ventes et un taux de fidélisation de la clientèle plus élevé

Adhésion à un partenariat mondial avec IBM par le biais de son programme de service de support informatique multifournisseur. Spinnaker Support fournira un support tiers aux clients d'applications d'entreprise IBM pour les aider à améliorer l'efficacité des dépenses FEO et à bénéficier d'une expérience de support supérieure.

Ajout de correctifs virtuels optimisés par McAfee pour renforcer la solution de sécurité à sept points de Spinnaker Support.

La société fournit désormais des services « lift and shift » pour co-localiser puis gérer les applications Oracle Enterprise et Infrastructure dans le cloud public (AWS).

Capacités de support Sybase renforcées pour tirer davantage parti de l'accentuation des fluctuations du SAP dans la solution de gestion de base de données de classe mondiale.

L'intérêt et l'adoption par de nouveaux clients du support tiers ont poursuit leur accélération en Corée et au Japon.

Élargissement des activités en Europe occidentale, y compris le transfert du siège régional au centre-ville de Londres. Conquête de nouveaux clients et fidélisation de clients existants dans la région EMEA.

Selon l'enquête de satisfaction auprès des clients réalisée en 2019, plus de 500 personnes ont attribué à notre service un taux de satisfaction de 98,6 %, faisant de nous le fournisseur le mieux noté de l'industrie.

Récipiendaire de plusieurs prix internationaux Stevie de 2019, dont le prix d'or du leader de l'année du service à la clientèle ( Devan Brua , directeur général adjoint chargé de la conformité et des risques) et le prix d'argent du département de service à la clientèle de l'année.

La société est devenue le premier fournisseur de support logiciel tiers à obtenir la certification Cyber Essentials, renforçant ainsi le portefeuille de sécurité Oracle et SAP grandissant de Spinnaker Support pour les clients basés au Royaume-Uni. La société est entièrement certifiée ISO 27001: 2013 et reste attachée aux meilleurs processus de gestion des données.

« La demande continue d'augmenter rapidement pour notre combinaison unique et en expansion de services primés Oracle et SAP », a déclaré le PDG de Spinnaker Support, Matt Stava. « Nos gains proviennent de nombreux pays alors que de plus en plus d'entreprises dans le monde adoptent le support logiciel tiers. Il s'agit d'une alternative de support plus complète, plus réactive et moins coûteuse qui favorise l'innovation et met fin à la stagnation des fournisseurs de logiciels. Plus important encore, nos clients restent les plus satisfaits et les plus disposés à nous recommander au sein de l'industrie, ce qui permet de comprendre pourquoi plus de clients que jamais quittent notre principal concurrent d'assistance de tiers », ajoute-t-il.

À propos de Spinnaker Support

Spinnaker Support est un fournisseur mondial de confiance de premier plan de support tiers Oracle et SAP. Les clients de Spinnaker Support bénéficient d'un service plus complet et plus réactif, économisent en moyenne 62 % sur leurs coûts d'entretien annuels et peuvent conserver indéfiniment leurs versions de logiciel actuelles. Un nombre croissant de nos clients de support tiers utilisent les services progressifs que nous offrons, qui incluent des services gérés par application, des services gérés par la technologie et des services de conseil. Nous sommes toujours le seul fournisseur de support tiers à fournir cette combinaison unique de services. Nos clients comptent sur nous pour assurer la performance optimale de leurs applications d'entreprise tout en les aidant à migrer du « sur site » à l'hybride et au cloud.

La gamme de services primés de Spinnaker Support couvre Oracle E-Business Suite, JD Edwards, Siebel, Oracle Database, les produits Oracle Technology et Middleware, Hyperion, Demantra, Agile PLM, ATG/Endeca, SAP, BusinessObjects, HANA Database et bien plus encore. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site Internet.

