Aimia annonce la vente de la moitié de son investissement dans Cardlytics

MONTRÉAL, le 26 août 2019 /CNW Telbec/ - Aimia Inc. (TSX: AIM) a annoncé aujourd'hui la vente d'environ la moitié de son investissement dans Cardlytics (NASDAQ: CDLX).

Aimia a vendu 1,5 million d'actions de Cardlytics Inc. (NASDAQ: CDLX) par voie d'opération sur un bloc de titres moyennant un produit net d'environ 44,9 M$ US (59,8 M$ CA). Compte tenu de l'opération, Aimia conserve 1,478 million d'actions de Cardlytics. La société continuera d'évaluer son placement résiduel dans Cardlytics en fonction de sa stratégie annoncée de consolidateur dans le secteur de la fidélisation et du voyage ainsi que de ses priorités en matière de répartition du capital.

À propos d'Aimia

Aimia Inc. (TSX : AIM) est un consolidateur dans le secteur de la fidélisation et du voyage axé sur l'accroissement des bénéfices au moyen de ses investissements existants et du déploiement ciblé de capital dans le sous-secteur des solutions de fidélisation et autres sous-secteurs des marchés de la fidélisation et du voyage, qui sont en rapide expansion.

Ses investissements dans les programmes de fidélisation voyage comprennent le programme Club Premier au Mexique, qu'elle contrôle conjointement avec Aeromexico par l'intermédiaire de son investissement dans PLM, et un investissement avec AirAsia dans la compagnie de technologie de l'information spécialisée dans le domaine du voyage BIGLIFE, l'exploitant de BIG Loyalty.

Aimia exploite également une entreprise de solutions de fidélisation, qui est un fournisseur mondial de solutions de fidélisation de nouvelle génération reconnu et offrant une gamme complète de services à plusieurs marques parmi les plus importantes au monde dans les marchés verticaux du commerce au détail, des PCE, du voyage, de l'hébergement, des finances et du divertissement.

Pour en savoir plus sur Aimia, visitez corp.aimia.com/fr.

