Rentrée scolaire 2019 - 32 millions d'enfants handicapés ne retourneront pas en classes cette année





MONTRÉAL, le 26 août 2019 /CNW/ - Dans plusieurs endroits du monde, c'est le retour en classe. Pourtant, en 2019, plus de 32 millions d'enfants handicapés dans les pays à faibles et moyens revenus se voient refuser l'école. Les enfants handicapés sont les plus marginalisés et les premiers à être exclus du système éducatif.

L'accès à l'éducation autour du monde

C'est quelque 264 millions d'enfants et d'adolescents qui ne sont pas scolarisés sur la planète et, dans l'état où vont les choses, nous n'atteindrons pas l'objectif d'une éducation de qualité et inclusive pour tous, le quatrième objectif des Objectifs de Développement Durable, d'ici 2030 - à moins de remédier drastiquement à la situation. Dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFM), plus de 32 millions d'enfants handicapés ne sont pas scolarisés et n'ont pas accès à l'éducation.

Facteurs limitant l'accès à l'éducation des enfants handicapés

Au niveau local et communautaire, de nombreux parents et membres de la communauté, qui ne sont pas suffisamment informés ou sensibilisés aux problèmes auxquels sont confrontées les personnes handicapées, ont des attitudes négatives et stigmatisantes (y compris celles liées aux croyances et pratiques traditionnelles envers les enfants et les personnes handicapées.

Dans les écoles, les pratiques pédagogiques ne sont pas suffisamment adaptées aux besoins de certains enfants handicapés.

L'environnement scolaire est souvent difficile d'accès et le matériel d'enseignement et d'apprentissage est mal adapté.

On remarque une absence de politiques d'éducation intégratrice aux niveaux national et local.

HI et l'éducation inclusive

Humanité & Inclusion (HI) travaille dans le domaine de l'éducation depuis 1998 et dans le secteur de l'éducation inclusive depuis 2004. Son travail se concentre particulièrement sur les enfants handicapés- les jeunes apprenants les plus vulnérables et les plus exclus dans le monde, dans les pays à faible revenu et dans les contextes de développement et d'urgence. HI vise à renforcer la scolarisation des enfants et des jeunes adultes handicapés dans le cadre d'une approche inclusive.

HI met en oeuvre des projets dans 31 pays en Afrique de l'Ouest, du Centre, du Nord et de l'Est, au Moyen-Orient et en Asie et vient de lancer une campagne de collecte #school4all au profit de la scolarisation des enfants handicapés. Il est possible d'organiser des entrevues avec nos experts sur le terrain.

À propos d'Humanité & Inclusion (HI)

Humanité & Inclusion est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis 35 ans dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. OEuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérabilisées, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle s'engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.

