L'Accélérateur de transition - Un nouvel acteur avec une nouvelle approche pour aider à résoudre les problèmes les plus difficiles en matière de commerce et de développement durable

CALGARY, le 26 août 2019 /CNW/ - Nous soulignons aujourd'hui le lancement de l'Accélérateur de transition, la nomination de son premier président et directeur général ainsi que la publication de son cadre directeur qui décrit l'approche proposée pour accélérer le changement des systèmes - L'Accélérateur de transition : paver des voies vers un avenir durable.

L'Accélérateur est un nouvel organisme pan-canadien qui collabore avec des groupes clés à travers le pays afin de résoudre des problèmes commerciaux ou sociaux majeurs tout en apportant des solutions qui permettent d'importantes réductions des émissions de GES.

Qu'il s'agisse de mobilité personnelle, de conception des espaces urbains, de transport de marchandises ou de production alimentaire, le Canada est bien positionné pour orienter dès aujoud'hui les innovations technologiques, commerciales et sociales et ainsi développer un avenir plus durable sur les plans financier, social et environnemental.

La nomination de Dan Wicklum, Ph.D., au poste de président et directeur général fournira à l'Accélérateur une base solide et stable pour contribuer à la mise en oeuvre de changements en profondeur au Canada. M. Wicklum possède 25 ans d'expérience dans la gestion de la recherche, le soutien à l'innovation et la promotion de la collaboration au sein de l'industrie, des gouvernements, des universités et de la société civile. Il a occupé le poste de président et directeur général de l'Alliance canadienne pour l'innovation dans le secteur des sables bitumineux (COSIA) durant sept ans. Il a également été directeur exécutif du Conseil canadien de l'innovation forestière et cadre supérieur à Environnement et Changement climatique Canada ainsi qu'à Ressources naturelles Canada. Au début de sa carrière, M. Wicklum a joué au football professionnel comme secondeur pour les Stampeders de Calgary et les Blue Bombers de Winnipeg.

« J'ai consacré la majeure partie de ma carrière à la recherche ou au développement technologique dans le but d'améliorer le caractère durable des sociétés. Mais j'ai pu constater que le développement d'une bonne technologie est nettement insuffisant pour induire un changement. Nous devons nous concentrer sur la recherche de solutions aux problèmes, et non sur le développement technologique. Les transitions concernent autant les personnes et les comportements que la technologie et l'économie. L'Accélérateur de transition comprend très bien cette dynamique et possède à mon avis une philosophie et une méthodologie suffisamment développées pour lui permettre d'avoir un impact significatif dans tout le Canada ».

- Dan Wicklum, Président et directeur général de l'Accélérateur de transition

« Avant tout, l'Accélérateur de transition apporte un point de vue positif à des discussions qui, trop longtemps, se sont tenus sur un ton négatif. En définissant une vision commune de l'avenir et en créant des trajectoires reposant sur des analyses rigoureuses et capables de nous aider à atteindre nos objectifs, nous serons en mesure d'exploiter les perturbations qui affectent ces secteurs à notre profit. »

- Bruce Lourie (président de la Fondation Ivey), président de l'Accélérateur de transition.

L'Accélérateur de transition : paver des voies vers un avenir durable, disponible sur le site accelerateurdetransition.ca, présente une nouvelle méthodologie pour la réalisation de transitions sectorielles au niveau des systèmes, grâce à la définition de trajectoires de transition ainsi que l'exploitation et l'orientation des forces perturbatrices.

L'Accélérateur visera et soutiendra le changement de système dans les secteurs présentant :

un potentiel important d'amélioration de l'économie du secteur et de réalisation de gains sociaux;

une masse critique de collaborateurs de base fortement motivés à soutenir un changement en profondeur;

un grand potentiel de réduction des émissions de GES - de l'ordre de 100 MT ;

; des forces perturbatrices évidentes déjà à l'oeuvre dans des secteurs dynamiques; et

une opportunité de provoquer des changements en cascade dans plusieurs secteurs.

Les applications montrent que la méthodologie de l'Accélérateur peut orienter les forces perturbatrices dans le secteur du fret de longue distance, où une trajectoire de transition a été définie afin de développer un secteur du transport plus compétitif, tout en réduisant considérablement les émissions de GES. Voir le projet AZETEC sur le site du CESAR (www.CESARnet.ca).

Informations supplémentaires

Les recherches menées par l'Accélérateur sont supervisées par trois responsables, soit le Pr David Layzell de l'Université de Calgary , le Pr James Meadowcroft de l'Université Carleton et le Pr Normand Mousseau, professeur à l'Université de Montréal et directeur de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique Montréal.

, le Pr James Meadowcroft de l'Université et le Pr Normand Mousseau, professeur à l'Université de Montréal et directeur de l'Institut de l'énergie à Polytechnique Montréal. Les recherches du Canadian Energy Systems Analysis Research (CESAR) [Centre de recherche sur l'analyse des systèmes énergétiques canadiens] de l'Université de Calgary ont été le premier catalyseur des travaux de l'Accélérateur et ont initialement défini sa méthodologie fondée sur des trajectoires de transition.

