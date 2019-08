Nestlé Waters déploie une technologie innovante de contrôle de l'eau





PARIS, 26 août 2019 /PRNewswire/ -- Nestlé Waters a annoncé aujourd'hui avoir l'intention de déployer la solution SaaS d'analyse de données en temps réel de la start-up française Aquassay sur ses sites de production industrielle présents dans plus de 20 pays.

Destinée à favoriser une consommation d'eau efficiente, cette solution numérique est déjà opérationnelle à Henniez, en Suisse, et à Benha, en Egypte, où elle vérifie la qualité et la quantité de l'eau de manière continue. Sur le site de Benha, le Product Technology Centre de Nestlé Waters a collaboré avec Aquassay pour développer un système de contrôle innovant capable de détecter les problèmes au plus tôt afin d'éviter de coûteuses interruptions de production.

« Cette technologie analyse en temps réel des données et des tendances à partir de modèles prédictifs afin d'aider Nestlé Waters à moins consommer et à produire une eau de la meilleure qualité possible en contrôlant tous les process de nos usines d'embouteillage », déclare Peter Hagmann, directeur des opérations de Nestlé Waters.

L'application en ligne rassemble les données pour les présenter de manière pertinente sur smartphones, tablettes et ordinateurs afin d'accélérer les prises de décisions, notamment en matière de résolution des problèmes et de planification des activités de maintenance. Grâce à cette solution, les équipes d'opération et de gestion de l'eau de Nestlé Waters recevront en permanence des données relatives à leurs installations pour garantir une meilleure efficacité des sites de production et une meilleure qualité de l'eau.

« L'application d'Aquassay aide les utilisateurs professionnels et les responsables municipaux à utiliser et à réutiliser plus efficacement cette précieuse ressource », déclare Stephane Gilbert, PDG d'Aquassay. « Elle permet aux équipes de gestion d'obtenir une meilleure compréhension de chaque point d'exploitation du cycle complet de l'eau. »

Partage de connaissances

Une meilleure connaissance des flux hydriques et de la consommation de l'eau permettra à Nestlé Waters de renforcer ses engagements de partage de connaissances auprès de l'Alliance for Water Stewardship (AWS) et de se préparer à la certification de tous ses sites d'embouteillage au standard AWS d'ici 2025.

La procédure de certification d'AWS exige d'améliorer l'efficience hydrique des sites de production et de partager les connaissances en hydrologie avec l'ensemble des acteurs régionaux. Elle favorise également une meilleure communication avec les communautés locales. Ces actions permettent de mieux comprendre les enjeux locaux en matière d'eau, ainsi que les mesures collectives à mettre en place pour y répondre et pour mettre en place une gestion durable des ressources hydriques. Les efforts de gérance de l'eau de Nestlé Waters s'inscrivent dans le cadre de son initiative Caring for Water et de son ambition d'atteindre une empreinte environnementale zéro.

À propos de Nestlé Waters

Fondée en 1992, la société Nestlé Waters, filiale du groupe Nestlé, regroupe les activités du groupe dans les eaux en bouteilles. Elle est aussi la première entreprise mondiale d'eaux en bouteille (CA de 8 milliards de francs suisses en 2018). Nestlé Waters emploie plus de 28 000 personnes dans le monde. Avec plus de 85 sites de productions répartis dans 30 pays, Nestlé Waters possède un portefeuille de plus de 50 marques, dont Nestlé Pure Life, Perrier, S. Pellegrino et Poland Spring. www.nestlewaters.com

À propos d'Aquassay

Fondée en 2015, la société AQUASSAY propose aux sites industriels et aux municipalités des solutions concrètes d'optimisation de la gestion de l'eau, respectueuses des directives relatives à l'efficacité hydrique : moins consommer et moins polluer.

Ses équipes d'experts en données et en ingénierie ont développé une technologie innovante, l'e-water efficiency, qui permet de suivre en temps réel l'intégralité d'un site par le biais d'un logiciel (SaaS) en ligne convivial. Les clients ont tous les moyens d'améliorer leur performance en matière de consommation d'eau.

Certifiée ISO27001 et présente dans le monde entier, la société AQUASSAY gère des milliers de requêtes sécurisées de données par jour pour de prestigieux clients comme Nestlé Waters et Michelin. www.aquassay.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/964848/Nestle_Waters_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 26 août 2019 à 06:00 et diffusé par :