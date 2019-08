Hublot s'implique dans la preservation des rhinoceros et devient partenaire de SORAI - Save Our Rhinos Africa and India





A suivre, un garde-temps matérialisera cet engagement

NYON, Suisse, 26 août 2019 /PRNewswire/ -- Hublot s'engage dans un partenariat auprès de Kevin Pietersen et SORAI pour la préservation des rhinocéros menacés d'extinction. L'ex-star internationale de cricket, ambassadeur de la Maison, peut désormais se consacrer entièrement à une cause qui lui tient à coeur : la sauvegarde de ces grands mammifères herbivores d'Afrique et d'Asie, aujourd'hui une urgence pour la planète et nos futures générations. Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot lance actuellement ce partenariat en Afrique du Sud avec Kevin Pietersen. Pour sceller cette collaboration, la Manufacture horlogère a développé une montre qui sera dévoilée très prochainement.

Recherchés pour leurs inestimables cornes, deux tiers des espèces pourraient être perdus de notre vivant. Ainsi, les rhinocéros blessés, isolés ou bébés orphelins sont localisés et soignés par des équipes de spécialistes activement soutenues Kevin Pietersen, avant d'être remis en liberté quand ils sont jugés autonomes. L'Afrique du Sud abrite plus de 80% des rhinocéros du monde entier et la majorité des actes de braconnage ont lieu dans le parc national Kruger.

"Il reste environ 28 000 rhinocéros sur la planète, 23 fois moins que d'éléphants d'Afrique ! Le braconnage est l'une des principales menaces. Des efforts importants ont été réalisés par les gouvernements sur le plan réglementaire, mais l'information et le changement de comportement des consommateurs reste un enjeu majeur dans la lutte contre le braconnage. Si Hublot peut prendre part à cette prise de conscience, j'en serais très heureux." ? Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot

"Notre planète compte cinq espèces de rhinocéros, celles d'Afrique Noire et Blanche ; et celles de Sumatra, Java et Inde qui vivent dans les forêts tropicales et les marais d'Asie. Selon l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature sur les cinq espèces, trois sont classées « en danger critique » ? Noire, Java et Sumatra -, la Blanche est dite « presque menacée », celle d'Inde est « vulnérable ». Je suis révolté par la sauvagerie dont ils font l'objet. Il est urgent d'agir et le soutien d'Hublot dans cette action est précieux. En réduisant les temps d'intervention, nous protègerons le plus de rhinocéros possible." ? Kevin Pietersen, Fondateur de SORAI

Les actions de Kevin Pietersen ? SORAI

Après une prestigieuse carrière dans le cricket, agir pour la conservation des rhinocéros était une conversion évidente pour Kevin Pietersen, tant la cause est essentielle et viscérale chez lui. Il a fondé SORAI en 2018 pour soutenir les diverses organisations - composées de vétérinaires, nutritionnistes, écologistes et autres spécialistes - dont la mission quotidienne est de sauver, soigner et garantir la parfaite réhabilitation de chaque mammifère trouvé en Afrique et en Asie. Une action globale qui va de la sensibilisation, l'information, l'éducation du grand public pour changer son comportement, à la collecte de fonds pour accroître les moyens et les équipements nécessaires au fonctionnement optimal de ces activités de protection, soin et surveillance des rhinocéros.

