/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Alma/

ALMA, NB, le 23 août 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure en présence d'Alaina Lockhart, secrétaire parlementaire de la Ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, et députée de Fundy Royal et députée de Fundy Royal, au nom de l'honorable François?Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et de Kristin Shortt, mairesse du village d'Alma.

Date : Lundi 26 août 2019



Heure : 18 h (HAE)



Lieu : Centre d'activités d'Alma

8, rue School

Village d'Alma (Nouveau-Brunswick)

