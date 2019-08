/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Chipman/





CHIPMAN, NB, le 23 août 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure relatif à des projets d'améliorations routières et de construction liée à l'eau et aux eaux usées, en présence de Pat Finnigan, député de Miramichi-Grand Lake, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et de Carson Atkinson, maire du Village de Chipman.

Date : Lundi 26 août 2019



Heure : 11 h HAA



Lieu : Heritage Centre

240, rue Main

Chipman (Nouveau-Brunswick)

