Festivals et événements - Saison printemps-été 2019 - Le gouvernement du Québec est fier de soutenir les Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville





QUÉBEC, le 25 août 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui aux

Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville.

Le député de Portneuf, M. Vincent Caron, a confirmé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 37 000 $ pour soutenir cet événement, au nom de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, et du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne.

Les Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville représentent un moment privilégié de découvrir des produits du terroir et d'assister à des spectacles musicaux riches et variés. En plus d'avoir l'occasion de savourer un repas gastronomique préparé par des chefs réputés qui savent mettre en valeur les produits locaux, le public pourra échanger avec les artisans et les cuisiniers présents à ce festival.

Afin d'appuyer la réalisation de l'événement, le ministère du Tourisme accorde, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, une somme de 19 000 $, alors que le Secrétariat à la Capitale-Nationale octroie un montant de 15 000 $ provenant du Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale, maintenant renommé le Programme d'appui aux actions régionales. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation attribue quant à lui une aide financière de 3 000 $.

Citations :

« C'est évidemment un grand plaisir pour moi d'annoncer cette aide financière de notre gouvernement, qui a à coeur le développement touristique et économique de toutes les régions du Québec. Chaque année, de nombreux festivaliers passionnés de gastronomie convergent dans la région pour savourer les produits du terroir québécois et découvrir le savoir-faire de nos artisans. En plus de bonifier notre offre touristique, cette fête épicurienne procure une belle vitrine à Portneuf et j'en suis très fier. »

Vincent Caron, député de Portneuf

« C'est avec beaucoup de fierté que votre gouvernement soutient les Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville. Il s'agit d'une occasion d'échanger avec les artisans et les producteurs agricoles et de festoyer, tout en découvrant les produits de notre riche terroir. Des initiatives gastronomiques comme celle?ci permettent d'enrichir l'offre touristique québécoise chaque année, en plus de contribuer au dynamisme économique de nos régions. J'invite d'ailleurs les visiteurs à prolonger leur séjour dans les environs afin d'en découvrir les nombreux attraits touristiques et gourmands. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« L'appui financier annoncé aujourd'hui démontre toute l'importance accordée par notre gouvernement au développement économique régional. Cette expérience gastronomique, qui met en valeur les artisans locaux et leurs produits, génère des retombées considérables pour Neuville et toute la région de la Capitale-Nationale. N'hésitez pas à en profiter en famille ou entre amis. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Les Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville rassemblent les différents acteurs de l'industrie agroalimentaire, en plus de contribuer au développement des produits régionaux ainsi qu'à leur promotion auprès de la population et des visiteurs de la région. Bon nombre de producteurs et de transformateurs, sans oublier les chefs cuisiniers, répondent présents à cet événement chaque année. Voilà une activité incontournable pour les gens de la région! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

