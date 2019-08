Le gouvernement du Canada appuie un nouveau projet pilote de système d'information maritime en partenariat avec le gouvernement du Nunatsiavut





NAIN, NL, le 25 août 2019 /CNW/ - La protection des milieux marins et de tous les utilisateurs des océans et des voies navigables du Canada revêt une importance capitale. Dans le cadre du Plan de protection des océans, le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les peuples autochtones et en étroite collaboration avec les intervenants locaux et les collectivités côtières afin de protéger les milieux marins uniques du Canada, d'un bout à l'autre du pays.

Hier, Yvonne Jones, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur et députée de Terre-Neuve-et-Labrador, au nom de l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé que le gouvernement du Nunatsiavut recevra plus de 1,3 millions de dollars pour élaborer un nouveau système d'information sur les activités maritimes, une ressource locale en ligne.

Le gouvernement du Nunatsiavut reçoit un million de dollars pour sa participation à un projet pilote visant à élaborer, mettre à l'essai et évaluer ce nouveau système d'information sur les activités maritimes, un élément clé de l'Initiative de sensibilisation accrue aux activités maritimes, qui fait partie du Plan de protection des océans. Le gouvernement du Nunatsiavut recevra une somme supplémentaire de 327 000 $ pour recueillir et analyser des données sur les propriétés de l'eau, qui seront saisies dans le système.

Lancé en mai 2019, le système pilote affiche un éventail de données utiles en temps quasi réel, notamment des données sur la circulation maritime, les conditions météorologiques et les zones de protection marine. Le gouvernement du Nunatsiavut est l'une des dix organisations autochtones du Canada qui prennent part au projet pilote. Il mettra le système à l'essai dans divers milieux, fournira des commentaires en conséquence et appliquera ses connaissances locales dans le but de l'améliorer et de le faire évoluer.

Grâce au financement annoncé aujourd'hui, le gouvernement du Nunatsiavut bâtira une série de tours dotées de systèmes d'identification automatique terrestres aux quatre coins du Nunatsiavut afin d'améliorer le suivi de la circulation maritime dans la zone maritime et les eaux adjacentes. Il achètera également des transmetteurs liés aux systèmes d'identification automatique qui pourront être transportés à bord de petits bateaux et de motoneiges et utilisés par les équipes de recherche et sauvetage dans le but de renforcer la sécurité. Les données recueillies par les transmetteurs pourront être consultées au moyen du système pilote d'information maritime de façon à améliorer la sécurité maritime locale et à éclairer la prise de décisions.

Le Plan de protection des océans, qui est doté d'un budget de 1,5 milliard de dollars, est l'investissement le plus important réalisé à ce jour pour protéger les côtes et les voies navigables du Canada. Cette stratégie nationale crée un des systèmes de sécurité maritime parmi les meilleurs au monde, qui ouvre des horizons économiques aux Canadiens dès maintenant, tout en protégeant nos côtes et la qualité de nos eaux pour les générations futures. Ce travail est exécuté en étroite collaboration avec les peuples autochtones, les intervenants locaux et les collectivités côtières.

Citation

« Dans le cadre de l'Initiative de sensibilisation accrue aux activités maritimes et du Plan de protection des océans, le gouvernement du Canada adopte une approche novatrice pour accroître la sensibilisation aux activités maritimes. Le Canada possède le plus long littéral du monde, et nos partenaires des collectivités côtières jouent un rôle essentiel dans le maintien de la protection, de la préservation et du rétablissement des océans et des voies maritimes du Canada. Grâce à cette innovation et à cette collaboration, notre système de sécurité maritime est plus fort que jamais. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« Nos collectivités côtières sont liées aux océans bordant le pays depuis des générations. Ayant grandi à Terre-Neuve-et-Labrador, je sais toute l'importance qu'ont les côtes et des voies navigables pour nos collectivités, notre économie et notre culture. Pour mieux protéger nos côtes, nous devons veiller à recueillir les meilleures données possibles afin d'éclairer la prise de décisions locale. C'est ce qui rend si importante l'annonce d'aujourd'hui sur l'Initiative de sensibilisation accrue aux activités maritimes. »

Yvonne Jones

Secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur

Députée de Terre-Neuve-et-Labrador

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada a annoncé plus de 50 initiatives au titre du Plan de protection des océans depuis son lancement en novembre 2016.

L'Initiative de sensibilisation accrue aux activités maritimes, qui s'étend sur cinq ans et se chiffre à 62,5 millions de dollars, a été annoncée en novembre 2017.

Le système en ligne aidera à donner aux collectivités côtières l'accès à des données pertinentes qui leur faciliteront la planification des voies navigables, la détermination des zones sensibles, l'amélioration de la sécurité sur l'eau et la protection de l'environnement.

Le 23 juillet, l'honorable Marc Garneau , ministre des Transports, a annoncé que tous les projets pilotes relevant de l'Initiative de sensibilisation accrue aux activités maritimes se dérouleront jusqu'en mars 2022.

Liens connexes

Suivez Transports Canada sur Twitter : @Transports_gc

Visitez Transports Canada en ligne à l'adresse www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct ou suivez-nous sur nos fils RSS, Twitter, Facebook, YouTube et Flickr pour vous tenir au courant des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué peut être fourni dans d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Communiqué envoyé le 25 août 2019 à 11:09 et diffusé par :