Avis aux médias - La FTQ devant la Commission de la culture et de l'éducation sur l'avenir des médias





MONTRÉAL, le 25 août 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec invite les représentants des médias à assister au dépôt du mémoire qu'elle présentera devant les membres de la Commission de la culture et de l'éducation sur l'avenir des médias ce lundi à l'Assemblée nationale du Québec.

Les médias, particulièrement la presse écrite - on le constate chaque semaine dont tout récemment avec Groupe Capitales Médias -, sont en crise. Québec ne peut rester les bras croisés, l'heure est à l'action, il en va de la qualité de l'information en plus d'être un enjeu pour l'avenir de notre démocratie. Cette crise met également en grand péril l'avenir de l'information locale et régionale. Les médias traditionnels sont entre autres vampirisés par les géants du Web qui ne paient ni redevance ni impôts. Cela doit être corrigé.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Commission de la culture et de l'éducation, mandat d'initiative sur l'avenir des médias d'information



Date : Lundi 26 août



Heure : 17 heures



Où : Hôtel du Parlement, salle Marie-Claire-Kirkland



Qui : Daniel Boyer, président de la FTQ, Denis Bolduc, président du SCFP-Québec, Renaud Gagné, directeur québécois du syndicat Unifor, Pierrick Choinière-Lapointe, directeur exécutif du SEPB-Québec et Nathalie Blais du SCFP-Québec, syndicats affiliés à la FTQ.

Les portes-paroles sont disponibles pour des entrevues.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

