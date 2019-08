Résumé du Jour 2 de l'Équipe parapanaméricaine canadienne : Le Canada ouvre le bal avec six médailles





Nathan Riech et Guillaume Ouellet médaillés d'or en para-athlétisme

Première médaille des Jeux pour le Canada : Priscilla Gagné gagne l'argent en parajudo

Une paire de médailles de bronze pour le Canada en para tennis de table

LIMA, le 24 août 2019 /CNW/ - Le Canada a décroché six médailles aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019 samedi, la première journée de remise de médailles. Des médailles ont été gagnées en para-athlétisme, parajudo et para tennis de table, en plus des victoires de plusieurs équipes en ronde préliminaire.

Tableau des médailles :

Or - 2 Argent - 2 Bronze - 2 TOTAL - 6

FAITS SAILLANTS DE LA JOURNÉE

Lors de sa toute première course à des Jeux multisports, Nathan Riech a signé un record parapanaméricain pour mettre la main sur la première médaille d'or du Canada à Lima 2019 au 1500 m dans la catégorie T37/38. L'athlète n'a eu besoin que de 4:03.72 pour franchir le fil d'arrivée, un record des Jeux dans la catégorie T38. Son coéquipier Liam Stanley l'accompagné sur le podium en remportant la médaille d'argent de la catégorie T37 dans un temps record de 4:12.13. Mitchell Chase a terminé cinquième.

«?J'ai couru avec confiance. Je me suis dit attrapez-moi si vous en êtes capable parce que je suis ici et que le Canada est ici pour de bon. L'équipe est ce qu'il y a de plus important pour moi?; je veux faire progresser le Mouvement paralympique et je ne peux pas y arriver seul. Plusieurs athlètes m'ont pavé la voie et je veux faire la même chose pour la prochaine génération.?»

- Nathan Riech

Guillaume Ouellet a procuré au Canada sa deuxième médaille d'or sur la piste en remportant le 5000 m T13. Il s'agit d'une deuxième médaille d'or des Jeux parapanaméricains pour le vainqueur du 1500 m il y a quatre ans.

«?Je me suis blessé aux ischiojambiers pendant les Championnats canadiens l'an dernier en juillet et je n'ai pratiquement pas couru pendant sept ou huit mois. C'est génial d'être de retour. À un certain point l'an dernier, j'étais déçu parce que je n'ai pas couru pendant trois semaines et que ça faisait encore mal. C'était difficile. Je suis content de revenir en force.?»

- Guillaume Ouellet

La première médaille du Canada est revenue à Priscilla Gagné qui a décroché l'argent en parajudo femmes dans la catégorie des 52 kg. Elle ne s'est pas laissé abattre par une défaite en début de tournoi et elle est revenue en force en gagnant les trois combats suivants, y compris le dernier qui lui a valu la médaille d'argent. La judoka est maintenant double médaillée d'argent des Jeux parapanaméricains, elle qui avait obtenu le même résultat à Toronto 2015. Chez les hommes, Justin Karn a raté le podium de justesse dans la catégorie des 60 kg pour terminer en quatrième position.

«?Je suis vraiment heureuse et fière pour le Canada. Plus le Canada récolte de médailles, mieux c'est. Je suis très contente parce que c'est une excellente préparation pour la prochaine compétition. Ça me donne de la confiance et ça me montre où j'ai besoin de travailler plus fort, quelles sont mes faiblesses et ça marche. Ça fait plaisir.?»

- Priscilla Gagné

L'équipe canadienne de para tennis de table a récolté une paire de médailles bronze au tournoi individuel. La porte-drapeau de la cérémonie d'ouverture, Stephanie Chan, s'est classée au troisième rang de la catégorie 7 chez les femmes et Ian Kent a obtenu le même résultat chez les hommes dans la catégorie 8. Il s'agit d'une cinquième médaille des Jeux parapanaméricains pour Chan et d'une septième pour Kent. Les deux athlètes ont maintenant une médaille des quatre dernières éditions des Jeux parapanaméricains.



La fiche du Canada en ronde préliminaire du tournoi de rugby fauteuil roulant s'élève à 3-0. En matinée, l'équipe l'a emporté 58-43 sur le Brésil dans un duel serré où le Canada a su conserver son avance du début à la fin. Elle était de retour sur le terrain en soirée pour signer une troisième victoire consécutive de 64-45 sur la Colombie. Le Canada est l'une des deux équipes invaincues?; l'autre étant les États-Unis.

L'équipe canadienne féminine de basketball en fauteuil roulant a dominé son premier match du tournoi de Lima 2019 en l'emportant 83-6 sur la Colombie. Le titre de meilleure marqueuse du match est revenu à Kady Dandeneau avec 21 points pour le Canada. Les cocapitaines Arinn Young et Cindy Ouellet, ainsi que Rosalie Lalonde, ont elles aussi dépassé la barre des dix points.



Thomas Venos a signé sa première victoire à des Jeux multisports sur le court de tennis avec un impressionnant résultat de 6-2, 6-2 contre le Mexicain Raul Ortega. Son coéquipier Jonathan Tremblay s'est incliné devant le favori de l'énergique public péruvien, Jesus Mayhua.

En volleyball assis, l'équipe canadienne masculine a conclu la première journée du tournoi avec une fiche de 2-0 grâce à des victoires sur la Colombie et le Pérou. L'équipe féminine s'est contentée d'une défaite aux mains du Brésil, troisième équipe mondiale.

Pour tous les résultats du 24 août de l'Équipe parapanaméricaine canadienne, CLIQUEZ ICI.

À propos de l'Équipe parapanaméricaine canadienne : Le Canada est représenté par 151 athlètes qui prennent part aux épreuves de 13 sports aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019. Ils se déroulent du 23 août au 1er septembre.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

