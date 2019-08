La première édition de la course 5 KM YQB, un événement unique, a rassemblé 1 200 coureurs de la grande région de Québec qui ont eu le privilège de fouler le sol de la piste d'atterrissage principale de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec...

Vendredi 23/08/2019 POKER LOTTO Main gagnante: A-S, K-C, 5-D, 6-S, K-D. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGA DICE LOTTO12, 18, 22, 26, 31 & 32 No comp. 2. PICK-2: 6 8 PICK-3: 0 1 8...