Le ministre O'Regan souligne le succès du projet d'ateliers communautaires à Nain, Hopedale et Rigolet pour les jeunes Inuits vulnérables

NAIN, NL, le 24 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les Autochtones pour appuyer des projets de développement économique communautaires qui favorisent l'établissement de communautés plus saines et plus durables.

Aujourd'hui, l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, était de passage dans la communauté de Nain, au Labrador, pour souligner le succès du projet d'ateliers communautaires qui contribue à renforcer la capacité des jeunes Inuits de Nain. Le ministre a fait la visite de la communauté et s'est entretenu avec des participants au projet qui ont appris les techniques de travail du bois en vue d'améliorer leurs connaissances et leurs compétences professionnelles. Dans le cadre de l'initiative, des personnes qualifiées enseignent la façon d'utiliser les outils, et les participants réalisent des projets de leur choix pour mettre leurs connaissances en pratique.

« Les jeunes Autochtones comptent parmi les segments de la population qui croissent le plus vite; en cernant leurs besoins locaux et en y répondant, nous aidons à susciter chez eux un sentiment de force et d'appartenance. Le projet d'ateliers communautaires s'est avéré très efficace pour mobiliser les personnes vulnérables, leur procurer des compétences qui leur seront utiles dans l'avenir et renforcer leur amour-propre et un sentiment d'appartenance chez elles. Quand les jeunes Inuits réussissent, c'est tout le Canada qui réussit avec eux, et c'est avec des projets comme celui-ci que nous démontrons notre engagement en faveur de la réconciliation. »

« Le projet d'ateliers communautaires est un excellent exemple de programme communautaire efficace qui permettra aux participants d'acquérir des compétences et de renforcer leur estime de soi. Je félicite le gouvernement du Nunatsiavut pour la mise en oeuvre fructueuse du programme. C'est dans de tels projets que la réconciliation peut être observée. »

Yvonne Jones, députée du Labrador et secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur, gouvernement du Canada

De 2018-2019 à 2021-2022, le gouvernement du Nunatsiavut recevra 518 512,06 $ issus des fonds réservés aux Inuits dans le cadre du volet « programmes et services » des Programmes urbains pour les peuples autochtones pour ses projets d'ateliers communautaires à Nain , Hopedale et Rigolet .

, et . Ce projet contribue à renforcer les mesures d'autonomisation, et à améliorer les compétences et les connaissances pour l'emploi de même que la collaboration entre les membres de la communauté, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des ateliers communautaires.

Volets de financement - PUPA

