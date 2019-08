Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour de l'indépendance ukrainienne





OTTAWA, le 24 août 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de l'indépendance ukrainienne :

« Aujourd'hui, nous nous joignons à la communauté ukrainienne au Canada et à travers le monde pour célébrer le 28e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine.

« Le Canada a été le premier pays occidental à reconnaître l'indépendance de l'Ukraine en 1991, et depuis, nous sommes devenus des partenaires et des amis proches. Que ce soit en organisant conjointement la troisième Conférence sur les réformes en Ukraine, en formant des membres des Forces de sécurité de l'Ukraine dans le cadre de l'opération UNIFIER ou en concluant un accord de libre-échange entre nos deux pays, nous travaillons avec les Ukrainiens alors qu'ils tentent de bâtir un avenir sûr, souverain et prospère pour leur pays.

« En juillet, j'ai rencontré le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, pour réaffirmer l'engagement du Canada à l'égard des Ukrainiens ainsi que de la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. J'ai également souligné notre appui au processus ambitieux adopté par l'Ukraine pour mettre en oeuvre des réformes démocratiques, axées sur la gouvernance inclusive et responsable, la primauté du droit et le respect des droits de la personne.

« La communauté canado-ukrainienne fait partie intégrante de notre tissu national depuis des générations. Aujourd'hui, plus de 1,3 million de Canadiens d'origine ukrainienne sont ici chez eux. Grâce à sa langue, sa culture et ses traditions, cette communauté continue de faire de notre pays un endroit meilleur.

« Les Canadiens d'origine ukrainienne ont également bâti des ponts entre nos deux pays, de Kelowna à Kiev, d'Edmonton à Enerhodar et de Dauphin à Dnipro. Notre relation solide repose sur ces liens profonds et durables entre familles et amis, ainsi que sur nos valeurs communes.

« Au nom de tous les Canadiens, Sophie et moi souhaitons un joyeux Jour de l'indépendance à tous ceux qui célèbrent cette occasion.

« Slava Ukraini! »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 24 août 2019 à 09:00 et diffusé par :