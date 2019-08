/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Grande première à Québec : Charme et Sortilège, boutique spécialisée en magie blanche et sapiences traditionnelles, ouvre une boutique/





QUÉBEC, le 20 août 2019 /CNW Telbec/ - Tous les représentants des médias et toute la population de la région de Québec sont invités au lancement officiel de la toute nouvelle boutique Charme & Sortilège de Québec le samedi 24 août prochain.

Située au 1695 Chemin de la Canardière, la nouvelle boutique offre aux visiteurs un décor et une ambiance uniques. Magnifique comptoir de bois, superbes étagères d'herboristerie et d'apothicaire, murs peints à la main et colonnes soigneusement décorées évoquent l'époque des magasins généraux du 19e siècle.

Pour souligner cette ouverture, Charme & Sortilège a prévu pour cette journée spéciale diverses activités notamment des mini consultations gratuites (tarot, runes), de courtes séances d'information et de petites visites guidées.

La nouvelle boutique offre maintenant aux gens de la grande région de Québec une gamme complète de plus de 600 produits maisons créés PAR et POUR les praticiens !

Entièrement fabriqués à partir de produits naturels, ces produits sont uniques à Charme & Sortilège et en ont fait son caractère distinctif depuis sa fondation.

On retrouve à Québec la même ambiance typique de Charme & Sortilège que l'on retrouve à Montréal, mais avec une touche particulière qui se moule parfaitement aux particularités du local du Chemin de la Canardière.

C'est un rendez-vous le samedi, 24 août prochain, à compter de 11h, au 1695 Chemin de la Canardière, à Québec.

Où : 1695 Chemin de la Canardière Quand : Le samedi, 24 août 2019 Heure : de 11h à 17h

https://charme-et-sortilege.com

