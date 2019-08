/R E P R I S E -- Avis aux médias - Grande tournée Nation à Nations - Manon Massé participe à l'inauguration du site Meshkenu/





QUÉBEC, le 23 août 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, prendra part ce samedi 24 août à partir de 13h à l'inauguration du site Meshkenu de la Maison communautaire Missinak de Québec, ainsi qu'à une série d'activités organisées par l'organisme afin de rendre hommage aux femmes et aux filles autochtones disparues et assassinées.

Il s'agit du quatrième arrêt de Mme Massé dans le cadre de sa grande tournée Nation à Nations entamée cet été, et de son deuxième arrêt à la Maison communautaire Missinak de Québec.

Date: 24 août 2019 Heure: À partir de 13h Lieu: Site Meshkenu, 367, Route 138, Saint-Tite-des-Caps

