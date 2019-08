Entente de partenariat régional en tourisme - Aide financière de 50 000 $ pour soutenir la réalisation d'un projet touristique de l'organisme Héritage Saint-Bernard





CHÂTEAUGUAY, QC, le 23 août 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec et Tourisme Montérégie sont heureux d'attribuer une aide financière de 50 000 $ à l'organisme Héritage Saint-Bernard pour l'appuyer dans son projet de construction d'un pavillon extérieur ayant pour but d'accueillir les divers groupes de clientèle touristique et scolaire à l'île Saint-Bernard. Cette initiative permettra de répondre à l'augmentation constante de la clientèle de cet organisme.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, accompagnée de la députée de Châteauguay, Mme MarieChantal Chassé, en a fait l'annonce aujourd'hui, en présence du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon.

La somme accordée provient de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT).

« Je me réjouis de cette nouvelle initiative d'Héritage Saint-Bernard qui contribuera à renforcer le pouvoir attractif de l'île Saint-Bernard par la qualité de son accueil et ses installations originales et complémentaires. Grâce à son excellent travail, cet organisme fait de ce site magnifique un des lieux phares de la Montérégie et propose à ses visiteurs un produit touristique distinctif, accessible en toutes saisons. Votre gouvernement est fier de soutenir ce projet qui participera au dynamisme économique de notre destination. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Je suis très heureuse de ce soutien de la part du gouvernement du Québec envers Héritage Saint-Bernard, un organisme qui met tout en oeuvre pour offrir à sa clientèle des expériences uniques au coeur de l'un des plus beaux sites de la Montérégie. Ce nouveau projet contribuera assurément au rayonnement de notre région et à celui du Québec. »

MarieChantal Chassé, députée de Châteauguay

« Héritage Saint-Bernard est l'un des magnifiques bijoux touristiques de la Montérégie. L'ajout de cette infrastructure de qualité sur l'île viendra, à coup sûr, bonifier l'expérience globale des visiteurs en matière d'accueil. Tourisme Montérégie est donc fière de collaborer financièrement à ce projet avec le ministère du Tourisme, contribuant ainsi à la diversification de l'offre touristique de la région et à l'attraction de visiteurs. »

Réjean Parent, président de Tourisme Montérégie

Faits saillants

Le projet soutenu consiste en la construction d'un abri extérieur derrière le Pavillon de l'île Saint-Bernard , qui permettra d'augmenter la capacité d'accueil de celui-ci. Ce nouvel espace offrira un panorama unique sur le refuge faunique Marguerite-D'Youville.

l'île , qui permettra d'augmenter la capacité d'accueil de celui-ci. Ce nouvel espace offrira un panorama unique sur le refuge faunique Marguerite-D'Youville. En plus de permettre d'augmenter l'achalandage au Pavillon de l'île, cette initiative favorisera la structuration d'une offre de séjours multi-activités et multi-saisons et elle proposera aux visiteurs une expérience enrichie.

l'île, cette initiative favorisera la structuration d'une offre de séjours multi-activités et multi-saisons et elle proposera aux visiteurs une expérience enrichie. Héritage Saint-Bernard est un organisme sans but lucratif ayant comme mandat d'assurer la gestion, la protection et la conservation des habitats fauniques et floristiques de l'île Saint-Bernard , du ruisseau Saint-Jean, du parc de la Commune et du centre écologique Fernand-Seguin. La corporation a également pour objectif d'offrir des infrastructures et des activités récréo-éducatives compatibles avec la vocation des lieux.

est un organisme sans but lucratif ayant comme mandat d'assurer la gestion, la protection et la conservation des habitats fauniques et floristiques de l'île , du ruisseau Saint-Jean, du parc de la Commune et du centre écologique Fernand-Seguin. La corporation a également pour objectif d'offrir des infrastructures et des activités récréo-éducatives compatibles avec la vocation des lieux. Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme avec celles des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à l'atteinte des cibles de performance touristique du Plan de développement de l'industrie touristique 2012-2020 et de son plan d'action 2016-2020.

Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

