Fronsac annonce ses résultats pour le trimestre se terminant le 30 juin 2019 ainsi que les distributions des mois d'octobre, novembre et décembre 2019

MONTRÉAL, 23 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX - V : FRO.UN) Fiducie de Placement Immobilier Fronsac (« Fronsac ») annonce ses résultats pour le trimestre terminé le 30 juin 2019 et des distributions mensuelles de 0,185¢ par part, soit 2,220¢ par part annuellement, lesquelles seront payables les 31 octobre, 29 novembre et 31 décembre 2019 aux porteurs de parts inscrits aux livres en date des 15 octobre, 15 novembre et 16 décembre 2019 respectivement.



Pour le trimestre terminé le 30 juin 2019, Fronsac a généré des fonds récurrents par part provenant de l'exploitation (« FPE Récurrents ») de 1,03¢ comparativement à 0,89¢ par part pour le trimestre terminé le 30 juin 2018, soit une augmentation de 16%. Les FPE Récurrents ont totalisé 1 121 743$, soit une augmentation de 47% par rapport à la même période de l'exercice financier 2018 (764 867$ au T2 2018). Au cours du T2 2019, les revenus de location ont atteint 2 192 484$ alors qu'ils étaient de 1 530 968$ au T2 2018, soit une augmentation de 43%. Le résultat opérationnel net s'est établi à 1 704 459$ alors qu'il était de 1 209 474$ au T2 2018, soit une augmentation de 41%. Pour le T2 2019, Fronsac a enregistré un résultat net attribuable aux porteurs de parts de 145 694$ ou 0,13¢ par part comparativement à un résultat net de 278 795$ ou 0,33¢ par part pour le T2 2018.

Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2019, Fronsac a généré des fonds récurrents par part provenant de l'exploitation (« FPE Récurrents ») de 2,01¢ comparativement à 1,80¢ par part pour la même période en 2018, soit une augmentation de 12%. Les FPE Récurrents ont totalisé 2 122 227$, soit une augmentation de 38% par rapport à la même période de l'exercice financier 2018 (1 541 916). Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2019, les revenus de location ont atteint 4 191 579$ alors qu'ils étaient de 2 892 720$ au pour la même période en 2018, soit une augmentation de 45%. Le résultat opérationnel net s'est établi à 3 261 215$ alors qu'il était de 2 298 367$ pour la même période en 2018, soit une augmentation de 42%. Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2019, Fronsac a enregistré un résultat net attribuable aux porteurs de parts de 196 564$ ou 0,19¢ par part comparativement à un résultat net de 1 652 149$ ou 1,93¢ par part pour la même période en 2018.

Jason Parravano, Président et directeur général, a déclaré : « Je suis heureux de partager avec vous nos résultats des derniers 6 mois. Une fois de plus, nous avons su faire croître nos FPE par part ainsi que notre portefeuille. Nous avons connu un trimestre très chargé avec la clôture d'un placement privé de 9.9M$ en mai suivi du déploiement du capital afin d'ajouter Walmart, Dollarama et Banque Laurentienne parmi nos locataires. »

Les tableaux ci-dessous présentent divers éléments des résultats financiers ainsi que la réconciliation des frais provenant de l'exploitation pour les périodes des 30 juin 2019 et 2018. Ils devraient être lus en lien avec les états financiers consolidés et le rapport de gestion pour les périodes des 30 juin 2019 et 2018.

RÉSUMÉ DE L'INFORMATION ANNUELLE 6 mois Périodes terminées les 30 juin 2019 2018 ? % Situation financière Revenus de location 4 191 579 2 892 720 1 298 859 45% Revenus totaux 4 191 579 2 907 720 1 283 859 44% Résultat opérationnel net (1) 3 261 215 2 298 367 962 848 42% FPE (1) 2 122 227 1 556 916 565 311 36% FPE récurrents (1) 2 122 227 1 541 916 580 311 38% FPEA (1) 2 086 315 1 555 647 530 668 34% BAIIA (1) 3 014 265 2 101 447 912 818 43% Immeubles de placement (2) 123 749 775 88 701 506 35 048 269 40% Total de l'actif 117 063 470 83 966 065 33 097 405 39% Total des dettes et emprunts (3) 61 397 626 44 861 860 16 535 766 37% Total des débentures convertibles 3 237 582 251 333 2 986 249 1,188% Total des capitaux propres 49 508 119 37 537 332 11 970 787 32% Nombre moyen pondéré de parts en circulation - de base 105 464 238 85 665 355 19 798 883 23% Par part FPE 0.0201 0.0182 0.0019 10% FPE récurrents 0.0201 0.0180 0.0021 12% FPEA 0.0198 0.0182 0.0016 9% Distributions 0.0111 0.0101 0.0010 10% (1) Mesure financière non définie par les IFRS (2) Incluant la valeur des propriétés détenues par les coentreprises (3) Exclut les débentures convertibles





CONCILIATION DU RÉSULTAT NET AUX FONDS PROVENANT DE L'EXPLOITATION 3 mois 6 mois Périodes terminées les 30 juin 2019 2018 ? 2019 2018 ? Résultat (perte) net attribuable aux porteurs de parts 145 694 278 795 (133 101) 196 564 1 652 149 (1 455 585) Coûts d'émission des débentures 30 660 - 30 660 30,660 - 30,660 ? de la valeur des immeubles 790 562 504 122 286 440 1 632 799 (170 705) 1 803 504 ? de la valeur des immeubles comptabilisée dans les coentreprises 975 (28 778) 29 753 77 126 31 711 45 415 Rémunération fondée sur des parts 118 400 21,830 96 570 181 580 62 910 118 670 ? de la composante passif des débentures convertibles 31 850 (3 381) 35 231 19 101 752 18 349 ? de la juste valeur des instruments financiers dérivés 5 550 (10 360) 15 910 (13 655) (22 540) 8 885 Impôts sur le résultat (1 948) 2 639 (4 587) (1 948) 2 639 (4 587) FPE(1) - de base 1 121 743 764 867 47% 2 122 227 1 556 916 36% FPE par part - de base 0.0103 0.0089 16% 0.0201 0.0182 10% Intérêts payés sur débentures convertibles (si dilutives) 7,500 - 7,500 49,620 7,500 42,120 FPE - dilué 1 129 243 764 867 48% 2 171 847 1 564 416 39% FPE par part - dilué 0.0099 0.0089 11% 0.0197 0.0181 9% FPE récurrents - de base 1 121 743 764 867 47% 2 122 227 1 541 916 38% FPE récurrents par part - de base 0.0103 0.0089 16% 0.0201 0.0180 12% Distributions 592 324 431 785 160 540 1 156 149 863 569 292 580 Distributions par part 0.0056 0.0050 12% 0.0111 0.0101 10% FPE - de base après distributions 0.0047 0.0039 0.0008 0.0090 0.0081 0.0009 FPE récurrents - de base après dist. 0.0047 0.0039 0.0008 0.0090 0.0079 0.0011 Distributions en % de FPE - de base 54% 56% (2%) 55% 55% - Distributions en % de FPE récurrents - de base 54% 56% (2%) 55% 56% (1%) Nombre moyen pondéré de parts en circulation De base 109 279 842 85 671 543 23 608 299 105 464 238 85 665 355 19 798 883 Dilué 114 157 122 85 671 543 28 485 579 110 341 518 86 246 750 24 094 768 (1) Mesure financière non définie par les IFRS

À propos de Fronsac - Fiducie de placement immobilier Fronsac est une fiducie à capital variable effectuant l'acquisition d'immeubles commerciaux dont la gestion est entièrement faite par le locataire.

Énoncés prospectifs - Le présent communiqué contient des énoncés et informations prospectifs au sens des lois applicables en valeurs mobilières. Fronsac met le lecteur en garde que les évènements réels pourraient différer considérablement des attentes actuelles en raison des risques connus et inconnus, des incertitudes et des autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats envisagés dans ces énoncés prospectifs. Parmi ceux-ci, notons les risques liés à la conjoncture, les risques liés au marché immobilier local, la dépendance vis-à-vis la situation financière des locataires, les incertitudes reliées aux activités immobilières, les variations de taux d'intérêts, la disponibilité du financement sous forme de dette ou de capital, les incidences liées à l'adoption de nouvelles normes IFRS, ainsi que les autres risques et facteurs décrits de temps à autre dans les documents déposés par Fronsac auprès des autorités en valeurs mobilières, incluant le rapport de gestion. Fronsac ne compte pas mettre à jour ni modifier ses énoncés prospectifs, ni ne s'engage à le faire, même si des évènements futurs survenaient ou pour tout autre motif, sauf si la loi ou toute autorité règlementaire l'exige.

