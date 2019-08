Améliorer les chaussées et les ponts dans le nord de l'Ontario afin de relier les résidants et les lieux





SPANISH, ON, le 23 août 2019 /CNW/ - Des routes modernes et fiables permettent de relier les collectivités tout en améliorant la qualité de vie des résidants et en favorisant la croissance des régions.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main?d'oeuvre et du Travail, députée de Thunder Bay-Superior-Nord, a annoncé, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et de Jocelyne Bishop, maire de la ville de Spanish, le financement de six projets d'amélioration de ponts et chaussées dans le nord de l'Ontario. Marc Serré, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural, et Paul Lefebvre, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles, ont également pris part à l'événement.

Dans la ville de Spanish, le projet permettra la réfection de la rue Algoma et de la route Colonization, soit 1,2 kilomètre de chaussées, et inclura l'amélioration du tracé routier et des lignes de visibilité. Les conducteurs bénéficieront ainsi d'une route plus sûre et plus fluide.

Bruce Mines, Cockburn Island, Northeastern Manitoulin and The Islands et Plummer Additional recevront également un financement pour l'amélioration des conditions routières locales. Le financement accordé à la ville de Central Manitoulin permettra quant à lui de remplacer le pont Union Road. Certains projets viseront à développer ou à améliorer les modes de transport actifs pour les piétons et les cyclistes.

Le gouvernement du Canada investit plus de 4 millions de dollars dans ces six projets dans le cadre de son plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le reste du financement sera pris en charge par le gouvernement provincial et les gouvernements municipaux.

Citations

« Relier les résidants et les lieux est essentiel si l'on veut offrir plus de possibilités à tous les Canadiens. Améliorer les chaussées et les ponts locaux pour les résidants du nord de l'Ontario permettra de garantir la réussite et la prospérité à long terme de ces collectivités. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, députée de Thunder Bay--Supérieur Nord

« Nous nous réjouissons de cette annonce, et remercions le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial de leurs contributions au projet de réfection de la rue Algoma et de la route Colonization. Ce réseau routier offre aux touristes locaux et à ceux venus de l'extérieur de la région un accès à plusieurs de nos entreprises riveraines situées au bord de la magnifique rivière Spanish. »

Jocelyne Bishop, maire de la ville de Spanish

Faits en bref

Grâce au plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun public, des infrastructures écologiques, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de transport et dans les communautés rurales et du nord du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun public, des infrastructures écologiques, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de transport et dans les communautés rurales et du nord du . Une portion de 2 milliards de dollars de ce financement servira à soutenir les projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et du Nord comme les installations servant à assurer la sécurité alimentaire, les routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

La part fédérale des investissements dans les collectivités de moins de 5 000 habitants couvre jusqu'à 60 % des coûts totaux admissibles.

Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : La Stratégie canadienne pour la connectivité, qui vise à donner à tous les Canadiens accès à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : La Stratégie canadienne pour la connectivité, qui vise à donner à tous les Canadiens accès à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural du Canada tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Produits connexes

Document d'information

Un financement conjoint du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et de l'administration municipale, dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, permettra de soutenir six projets visant à améliorer des routes et des ponts locaux, en Ontario.

Le gouvernement du Canada investit plus de 4 millions de dollars dans ces six projets par l'intermédiaire du volet Infrastructures des collectivités rurales et du Nord. La province et les municipalités assument les coûts restants des projets.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Lieu Détails du projet Financement fédéral Financement provincial Financement municipal Reconstruction d'une portion de l'autoroute 638 Ville de Bruce Mines Améliorer 1,1 kilomètre de l'autoroute 638 entre l'autoroute 17 et la route Trunk, ce qui comprendra des travaux sur la route, de nouveaux ponceaux et une nouvelle voie pour cyclistes et marcheurs. 839?551 $ 466?370 $ 238?852 $ Remplacement du pont de la route Union Canton de Central Manitoulin Remplacer le pont de la route Union qui traverse la crique Barr par une nouvelle structure en béton, qui comprendra l'élévation de l'approche du pont et l'élargissement des accotements. 927?000 $ 514?949 $ 266?302 $ Reconstruction de l'intersection des 12e et 15e Concessions Canton de Cockburn Island Reconstruire l'intersection des 12e et 15e Concessions, ce qui comprendra des travaux sur les courbes d'angle, les fossés et les nouveaux ponceaux. 543?647 $ 301?996 $ 88?233 $ Réfection de la route Green Bush Ville de Manitoulin du Nord-Est et les Îles Réfection d'environ 3,3 kilomètres de la route Green Bush. 290?400 $ 161?317 $ 32?283 $ Réalignement de la route de la Cinquième Concession Canton de Plummer Additional Améliorer environ 4,9 kilomètres de la route de la Cinquième Concession entre la route Boundary et l'autoroute 638, ce qui comprendra des tracés routiers, l'amélioration de la ligne de visibilité à un passage à niveau et l'élargissement des routes. 735?000 $ 408?293 $ 219?108 $ Réfection de la rue d'Algoma/ Route Colonization Ville de Spanish Améliorer 1,2 kilomètre de route, ce qui comprendra le tracé de la route, l'amélioration de la ligne de visibilité, le creusement de fossés et le remplacement de ponceaux. 699?863 $ 388?734 $ 133?501 $

