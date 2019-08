Programme Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec octroie plus de 2,3 M$ à la Municipalité de Compton





COMPTON, QC, le 23 août 2019 /CNW Telbec/ - La députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement, Mme Geneviève Hébert, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, annonce une aide financière de 2 360 475 $ pour la construction d'un nouveau bâtiment administratif à Compton.

Le gouvernement du Québec est fier de contribuer à la réalisation de ces travaux par l'entremise de son programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM). La Municipalité complétera le financement pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant plus de 3 631 500 $.

Citations :

« Cette annonce est une excellente nouvelle pour les citoyennes et les citoyens de Compton. Ils pourront compter sur une infrastructure qui abritera, sous un même toit, l'hôtel de ville et d'autres services. Les besoins de la population et des municipalités de Saint-François sont ma priorité. Je suis fière d'être à l'oeuvre sur le terrain pour faire avancer les choses. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

« Cet investissement est en droite ligne avec la vision de notre gouvernement de maintenir la prestation de services publics de qualité. Les employés municipaux de Compton en tireront d'importants bénéfices, eux qui disposeront d'un milieu de travail sécuritaire, moderne et performant. Cette annonce confirme notre engagement clair à soutenir la réalisation de projets porteurs. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« En collaboration avec nos différents partenaires, nous investissons dans l'amélioration des infrastructures municipales dans toutes les régions du Québec. Voilà un autre geste qui témoigne de notre volonté d'offrir des milieux de vie attrayants où il fait bon vivre, tout en contribuant à la vitalité économique de nos municipalités. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Il y a maintenant dix ans que notre communauté discute de l'avenir de son hôtel de ville. Aujourd'hui, je suis fier d'assister à la concrétisation d'un projet accessible à tous répondant aux besoins des citoyens et qui bénéficie d'un montage financier très avantageux. »

Bernard Vanasse, maire de Compton

Faits saillants :

Le nouveau bâtiment, pourvu de trois étages, abritera l'hôtel de ville ainsi qu'un bureau de poste et une caisse populaire. L'aide financière gouvernementale servira à aménager l'hôtel de ville, qui comprendra notamment des bureaux administratifs, une salle du conseil et une salle de réunion.

L'aide financière provient du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM), qui permet aux municipalités de réaliser des projets de construction, de mise aux normes, de réhabilitation, de conversion, d'agrandissement ou de réfection d'infrastructures municipales afin d'assurer la pérennité des services aux citoyens. En vertu de ce programme, le coût maximal admissible du projet a été établi à 3 631 500 $.

Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En y ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, c'est plus de 16,7 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

