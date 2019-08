Votre gouvernement investit 87 200 $ dans la conservation et la protection du patrimoine religieux de Saint-Eustache





SAINT-EUSTACHE, QC, le 23 août 2019 /CNW Telbec/ - Le député de Deux-Montagnes, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, annonce une aide financière de 87 200 $ à la fabrique de la paroisse Saint-Eustache. Ce montant servira à restaurer la fenestration de l'église de Saint-Eustache, un immeuble patrimonial classé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

La somme consentie aujourd'hui fait partie de l'enveloppe 2019-2020 du Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux récemment annoncée par la ministre de la Culture et des Communications. Cette contribution s'élève à 15 M$ pour l'ensemble du Québec, à laquelle s'ajoute une somme de 5 M$ destinée à la requalification des lieux de culte, afin de préserver leur valeur patrimoniale. Rappelons que le programme permet de financer jusqu'à 80 % des coûts des projets, et que ces derniers ont préalablement fait l'objet d'un processus de sélection rigoureux de la part du Conseil du patrimoine religieux du Québec.

C'est donc un total de 20 M$ qui est investi dans la préservation du patrimoine culturel à caractère religieux en 2019-2020, et qui rétablit un financement ayant connu une baisse au cours des dernières années.

Citations :

« Je suis heureux d'annoncer cet investissement pour l'église de Saint-Eustache. Cela confirme l'importance que notre gouvernement accorde à la conservation de notre patrimoine religieux. Ce lieu est un témoin notoire de l'histoire de notre communauté et il est essentiel de le préserver. »

Benoit Charette, député de Deux-Montagnes, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« Votre gouvernement a résolu d'agir pour le patrimoine, parce qu'il est un trésor inestimable. Les immeubles et les biens patrimoniaux à caractère religieux sont les témoins d'un vaste pan de notre histoire et une source de fierté au sein des communautés. Cette aide financière constitue un geste concret qui confirme la valeur que nous leur accordons et l'intérêt que nous portons à leur préservation. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

« Nous sommes heureux de l'annonce de la bonification de l'enveloppe budgétaire accordée au patrimoine culturel à caractère religieux. Les projets rendus possibles grâce aux investissements gouvernementaux génèrent d'importants effets structurants, tant sur le plan des communautés locales que sur les plans professionnel et culturel. »

Josée Grandmont, présidente du Conseil du patrimoine religieux du Québec

