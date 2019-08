Le gouvernement du Canada appuie un nouveau centre d'interprétation des ressources naturelles à Calgary





CALGARY, le 23 août 2019 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures culturelles et historiques jouent un rôle important dans le développement de collectivités dynamiques, la promotion du tourisme et la préservation du patrimoine canadien.

Aujourd'hui, l'honorable Kent Hehr, député de Calgary-Centre, au nom de l'honorable François?Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Prasad Panda, ministre de l'Infrastructure de l'Alberta, ont annoncé un financement pour la conception et la construction d'un nouveau centre d'interprétation des ressources naturelles au village historique Heritage Park. La nouvelle installation abritera des expositions interactives sur l'histoire de l'exploitation des ressources naturelles dans l'Ouest canadien, en particulier l'exploitation du pétrole, du charbon et de l'or.

En plus de documenter le passé, le centre soulignera également le rôle de chef de file du Canada dans l'avancement des technologies vertes. L'installation de 418 mètres carrés (4 500 pieds carrés) sera dotée de technologies propres, comme l'énergie solaire, pour des fins de démonstration et d'enseignement. Le nouveau centre s'ajoutera aux plus de 180 attractions et expositions du Heritage Park qui offrent aux visiteurs une expérience historique immersive de la vie dans l'Ouest canadien entre les années 1860 et 1950.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2 millions de dollars dans le projet de 7,5 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le reste du financement nécessaire au projet est fourni par la province de l'Alberta, la Ville de Calgary et la Heritage Park Society.

Citations

« Nous sommes fiers d'appuyer ce nouvel ajout important à l'une des destinations touristiques les plus appréciées de Calgary. Ce nouveau centre d'interprétation au Heritage Park permettra aux Albertains et aux visiteurs de partout au pays et du monde entier de mieux comprendre l'histoire du développement des ressources naturelles au Canada et notre engagement envers le développement durable pour l'avenir. »

Député Kent Hehr, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de l'Alberta sait que lorsque nous soutenons des projets d'infrastructure communautaire tels que le centre d'interprétation des ressources naturelles au Heritage Park, nous soutenons la croissance de notre économie en général. Ces projets font que les gens travaillent à nouveau. Qu'il s'agisse d'emplois à court terme lors de la planification, de la conception et de la construction ou de possibilités à long terme d'opérations de maintenance et d'entretien à long terme au niveau local, les investissements dans les infrastructures contribuent à garantir un avenir prospère pour tous. »

L'honorable Prasad Panda, ministre de l'Infrastructure de l'Alberta

« En visitant ce nouveau centre d'interprétation, les visiteurs constateront que Calgary n'est pas seulement le foyer de l'énergie sous toutes ses formes, elle l'a toujours été. Les visiteurs pourront remonter dans le temps et constater à quel point nos ressources naturelles et l'innovation pour les exploiter ont été importantes pour notre prospérité partagée. Heritage Park est une ressource essentielle pour éduquer et divertir les visiteurs, et cette tradition se poursuivra avec ce dernier ajout. »

Maire Naheed K. Nenshi, Ville de Calgary

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. De ce montant, 25,3 milliards de dollars sont consacrés à des infrastructures sociales dans les collectivités canadiennes.

