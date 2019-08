Avis aux médias - Le ministre Jean Boulet fera une annonce en matière de recrutement international et d'intégration professionnelle des personnes immigrantes





QUÉBEC, le 23 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, invite les représentants des médias à assister à une conférence de presse au cours de laquelle il fera une annonce concernant le recrutement international et l'intégration professionnelle des personnes immigrantes.

Date : 26 août 2019



Heure : 9 h 30



Lieu : Direction régionale de Services Québec de l'Île-de-Montréal 276, rue Saint-Jacques Salle M27-M28, niveau mezzanine Montréal (Québec) H2Y 1N3

