Le Canada investit dans la première centrale géothermique commerciale de l'Alberta





EDMONTON, le 23 août 2019 /CNW/ - Prospérité économique et protection de l'environnement vont de pair. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans des projets d'énergie propre qui dynamiseront les économies locales et limiteront la pollution.

Ainsi, le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui l'investissement de 25,4 millions de dollars dans la première centrale géothermique commerciale albertaine, située dans le nord-ouest de la province, qui produira de l'énergie propre et créera de l'emploi. Le projet, appelé Alberta no 1, sera supervisé par un partenariat entre Terrapin Geothermics et le district municipal de Greenview. PCL Construction y participera aussi.

Cette centrale sera la première en Alberta et l'une des premières au Canada. Chaque année, elle produira assez d'électricité pour alimenter 6?800 ménages, soit cinq mégawatts, et permettra d'éviter l'émission d'environ 20?000 tonnes de gaz à effet de serre. Le projet créera aussi de nouveaux emplois lors des phases d'exploitation et de construction.

Le projet montrera que la géothermie est une source d'électricité viable et fiable qui, conjuguée aux sources d'électricité actuelles, peut jouer un rôle majeur dans l'élimination progressive des centrales au charbon.

Alberta no 1 devrait aussi offrir un modèle de solution énergétique intégrée en fournissant directement de la chaleur à des industries locales, ce qui augmentera d'autant ses avantages écologiques et économiques.

Le financement du projet provient du Programme des énergies renouvelables émergentes de Ressources naturelles Canada. Ce programme de 200 millions de dollars dérivé du budget de 2017 fait partie du plan d'infrastructure fédéral Investir dans le Canada, qui prévoit plus de 180 milliards de dollars pour des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques.



«?Le projet géothermique de Greenview fournira au réseau électrique albertain de l'énergie renouvelable propre. Le Canada tient absolument à honorer son engagement de réduire les émissions du secteur de l'électricité, et des projets comme celui-ci préparent le terrain pour la prochaine génération de technologies et de systèmes innovateurs.?»

L'honorable Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada

«?Le projet géothermique Alberta no 1 est une excellente occasion pour notre pays et notre province de montrer leurs compétences et leur savoir-faire en matière de grands projets énergétiques. Terrapin est ravie de s'associer aux secteurs de la construction et du forage pour être un fer de lance de la géothermie conventionnelle en Alberta et proposer un autre genre d'énergie. La chaleur présente dans le sol est une ressource exceptionnelle et précieuse, un défi qui, s'il est relevé de façon rentable, peut créer au Canada une toute nouvelle industrie à fort potentiel de croissance. Des projets comme celui-ci montrent notre capacité de nous diversifier et notre compétence en matière énergétique.?»

Sean Collins

Président de Terrapin Geothermics

«?Nous sommes fiers de travailler avec Terrapin à une solution albertaine fondée sur l'énergie renouvelable - une solution qui fait appel à notre savoir-faire établi dans la fabrication de tuyauterie et la construction industrielle en vue d'aménager, chez nous, des infrastructures durables.?»

Roger Keglowitsch

Chef de l'exploitation, Industrie lourde, PCL Construction

