Déclaration du premier ministre à l'occasion de la journée du Ruban noir





OTTAWA, le 23 août 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la journée du Ruban noir, la journée nationale de commémoration des victimes du communisme et du nazisme en Europe :

« Aujourd'hui, nous rendons hommage aux survivants et aux victimes du communisme et du nazisme en Europe. Nous nous montrons également solidaires de tous ceux qui luttent contre la violence et la répression des régimes totalitaires et autoritaires à travers le monde.

« La journée du Ruban noir marque le sombre anniversaire du Pacte Molotov-Ribbentrop. Signé entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie en 1939 pour diviser l'Europe centrale et orientale, ce pacte tristement célèbre a ouvert la voie aux atrocités effroyables perpétrées par ces régimes. Dans les années qui ont suivi, les régimes soviétique et nazi ont dépouillé des pays de leur autonomie, forcé des familles à fuir leur foyer et déchiré des communautés entières, notamment des communautés juives et roms. À travers l'Europe, ils ont provoqué des souffrances immenses, alors que des millions de personnes ont été assassinées sans raison ou privées de leurs droits, de leurs libertés et de leur dignité.

« Nombreux sont ceux qui ont fui ces régimes pour s'établir au Canada, apportant avec eux l'espoir d'un avenir meilleur. Malgré tout ce qu'ils avaient enduré, beaucoup d'entre eux croyaient fermement que chacun peut être porteur de changement et exercer une influence positive. Ces personnes, ainsi que leurs enfants et leurs petits-enfants, ont aidé à bâtir le Canada fort, diversifié et prospère que nous connaissons aujourd'hui.

« Nous avons la responsabilité commune de protéger les droits de la personne et de défendre la liberté et la démocratie. Ensemble, nous devons veiller à ce que de tels crimes ne se produisent plus jamais. Au nom du gouvernement du Canada, j'encourage tous les Canadiens à rendre hommage aux victimes et aux survivants du communisme et du nazisme ainsi que de tous les régimes totalitaires et autoritaires, passés et présents. C'est en leur nom que nous continuerons de défendre les droits de la personne et la dignité de tous. »

