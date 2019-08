DENSO rend hommage à l'héritage japonais et à sa présence de longue date au Canada en commanditant le Japan Festival CANADA de 2019





- DENSO offre des emplois de qualité à la main-d'oeuvre talentueuse et diversifiée du Canada depuis près de 50 ans -

SOUTHFIELD, Michigan, 23 août 2019 /CNW/ - DENSO Sales Canada, Inc., une unité de vente et de distribution de pièces automobiles de marché secondaire au sein de DENSO, est commanditaire or du Japan Festival CANADA de 2019. Le festival annuel, soit l'événement culturel japonais le plus important en Amérique du Nord, fait la promotion de la culture traditionnelle et contemporaine, de la cuisine, de la technologie et de la mode du Japon. Les festivités de cette année, qui se tiendront les 24 et 25 août 2019 à Mississauga, en Ontario, visent à célébrer 90 ans de relations diplomatiques entre le Japon et le Canada.

La société DENSO a été fondée en 1949 à Kariya, au Japon, mais son histoire au Canada est riche et remonte à loin. En effet, voilà près de cinquante ans que DENSO a établi DENSO Sales Canada à Mississauga pour se concentrer sur le marché secondaire de la vente. Ainsi, Kariya et Mississauga sont des villes soeurs depuis des décennies. Après la création de DENSO Sales Canada, DENSO a mis sur pied un centre de production thermique à Guelph, en Ontario, qui vient de célébrer ses 20 ans investis à façonner l'avenir de la mobilité avancée et à offrir des emplois de qualité à la collectivité locale.

Aujourd'hui, DENSO Sales Canada est une composante vitale des activités de distribution et de service à la clientèle de DENSO, et le centre de production thermique de Guelph emploie plus de 600 personnes qui contribuent à la production d'unités de CVCA, de radiateurs, de condenseurs, de ventilateurs de moteur et de modules de refroidissement. DENSO a aussi ouvert le laboratoire d'innovation de Montréal plus tôt cette année pour accélérer la R et D dans des secteurs de pointe, comme l'intelligence artificielle, au sein de l'industrie automobile.

« DENSO a une forte présence au Canada et un engagement profond envers le pays et des collectivités locales depuis longtemps. À titre de fournisseur mondial du secteur de la mobilité d'origine japonaise, nous sommes fiers d'appuyer un événement qui célèbre les liens culturels et professionnels étroits entre ces deux grands pays », soutient Kenichiro Ito, fonctionnaire de la haute direction à DENSO Corporation et chef de la direction du siège nord-américain de DENSO.

Pour en apprendre plus sur la programmation et les attractions du Japan Festival CANADA de 2019, veuillez consulter le japanfestivalcanada.com.

Les Canadiens et les ouvriers qualifiés qui souhaitent créer et offrir des produits et des services de la plus haute qualité permettant de rehausser la mobilité n'ont qu'à visiter le densocareers.com.

