Les Canadiens tireront parti de l'accord de transport aérien élargi avec le Chili





OTTAWA, le 23 août 2019 /CNW/ - Qu'il s'agisse de rendre visite à des amis ou à la famille ou d'assurer le transport de biens vers les marchés du monde entier, les Canadiens dépendent d'une industrie de l'aviation solide qui offre divers services aériens internationaux. Le développement des relations existantes du Canada en matière de transport aérien permet aux compagnies aériennes d'offrir plus d'options et d'itinéraires de vols, ce qui procure avantages et commodités aux passagers et aux entreprises.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé que le Canada a élargi avec succès son accord de transport aérien avec le Chili. L'accord initial entre le Canada et le Chili est entré en vigueur en février 2005 et prévoit un nombre illimité de vols directs entre les deux pays.

L'accord élargi comprend :

Une plus grande souplesse pour exploiter des services de passagers en vertu du « droit de cinquième liberté », qui permette aux compagnies aériennes de s'arrêter dans des pays tiers pour prendre et déposer des passagers en route vers leur destination finale au Canada ou au Chili;

ou au Chili; Un régime de partage de codes totalement ouvert et souple, y compris avec les compagnies aériennes de pays tiers. Le partage de codes se produit lorsqu'un transporteur aérien vend des sièges sur un vol assuré par un autre transporteur aérien, ce qui lui permet d'élargir son réseau et d'élargir sa gamme de produits;

Un régime tout cargo totalement ouvert, y compris des droits illimités de cinquième liberté.

Ces modifications entrent en vigueur immédiatement.



Citations

« Le gouvernement du Canada s'emploie à aider notre industrie du transport aérien à accroître son accès aux marchés internationaux. Cela favorise l'expansion du commerce et du tourisme et l'établissement de liens interpersonnels, ce qui profite à tous les Canadiens. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« L'Accord de transport aérien élargi entre le Canada et le Chili améliorera l'accès au marché pour les services de transport de passagers et de fret et facilitera l'expansion des affaires dans ce marché dynamique. L'Accord est un pas en avant pour les entreprises qui cherchent à prendre de l'expansion dans la région, et il contribuera à produire de la richesse, à générer des débouchés et, en bout de ligne, à créer des emplois pour les Canadiens. »

L'honorable Jim Carr

Ministre de la Diversification du commerce international

Les faits en bref

Transports Canada travaille à des accords de transport aérien nouveaux et élargis dans le cadre de la politique Ciel bleu du Canada , qui favorise la concurrence durable et à long terme de même que le développement des services aériens internationaux.

travaille à des accords de transport aérien nouveaux et élargis dans le cadre de la politique Ciel bleu du , qui favorise la concurrence durable et à long terme de même que le développement des services aériens internationaux. Dans le cadre de la politique Ciel bleu, le gouvernement du Canada a conclu des accords de transport aérien nouveaux et élargis couvrant 107 pays.

Lien connexe

Renseignements supplémentaires sur la politique Ciel bleu

