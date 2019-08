Québec accorde 161 503 $ à Carbonaxion Bioénergies pour améliorer l'efficacité énergétique du Nordique spa Stoneham





QUÉBEC, le 23 août 2019 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec est heureux d'annoncer qu'une aide financière de 161 503 $ a été accordée à l'entreprise Carbonaxion Bioénergies inc., par l'entremise du programme Biomasse forestière résiduelle, financé par le Fonds vert, pour soutenir la transition énergétique du Nordique spa Stoneham. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, en a fait l'annonce aujourd'hui lors de l'inauguration des nouvelles installations du Nordique Spa Stoneham.

Cette aide financière a permis à Carbonaxion Bioénergies inc. de convertir un système de chauffage au propane par un système fonctionnant à la biomasse forestière résiduelle destiné à desservir les installations du Nordique spa Stoneham. L'énergie thermique ainsi fournie sera utilisée pour le chauffage du chalet, de l'eau, des piscines, des spas et des trottoirs chauffants et permettra d'éviter annuellement les émissions de gaz à effet de serre de 129,2 tonnes éq. CO 2 .

Administré par Transition énergétique Québec et financé par le Fonds vert, le Programme de biomasse forestière résiduelle est offert aux entreprises, institutions et municipalités qui utilisent des combustibles fossiles et qui s'engagent à en réduire de façon mesurable et durable la consommation par l'implantation de mesures de conversion à la biomasse forestière résiduelle.

Citations :

« Voilà un bel exemple de projet qui s'inscrit parfaitement dans les priorités de notre gouvernement, soit de promouvoir l'innovation en énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. En stimulant les investissements des entreprises en matière d'énergie renouvelable, nous renforçons notre position de chef de file dans ce domaine et nous faisons progresser concrètement la transition énergétique du Québec. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« La lutte contre les changements climatiques passe notamment par la rénovation de bâtiments commerciaux pour en améliorer l'efficacité énergétique et pour y réaliser, par exemple, la transition vers une source d'énergie renouvelable. Il nous faut donc saluer l'initiative de Carbonaxion Bioénergies inc. : en convertissant les installations du Nordique spa Stoneham à l'énergie thermique issue de la biomasse forestière résiduelle, cette entreprise réduira ses émissions de GES et sert d'exemple à toutes les entreprises de sa région et de son domaine d'activité, qui hésitent encore à faire le pas. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« Le programme de biomasse forestière résiduelle permet de diminuer les gaz à effet de serre et de soutenir la filière naissante de la valorisation énergétique de la biomasse forestière résiduelle. La collaboration entre Carbonaxion Bioénergies et Nordique spa Stoneham est un exemple concret qu'en conjuguant nos efforts nous serons en mesure de réussir la transition énergétique amorcée. »

Johanne Gélinas, présidente-directrice générale de Transition énergétique Québec

«?Quelle belle nouvelle pour le Nordique Spa et les gens de ma circonscription?! Je remercie mon collègue Jonatan Julien pour cette annonce qui permettra à cette entreprise de rayonner encore plus, au bénéfice de toute la communauté. En plus de soutenir l'économie locale, elle contribue à la préservation de notre environnement, démontrant ainsi le leadership de notre gouvernement face à cet enjeu majeur. »

Sylvain Lévesque, député de la circonscription de Chauveau

«?On doit reconnaitre l'engagement vert de M. Lavoie qui a accepté de relever le défi d'éliminer l'empreinte carbone de ses activités à Stoneham, et de nous avoir fait confiance pour la mise en place de la solution. Nous soulignons également l'efficacité de nos partenaires du gouvernement du Québec dans ce dossier, où les décisions ont dû être prises au rythme imposé par la reconstruction des immeubles détruits par l'incendie.?»

Réjean Carrier, président de Carbonaxion Bioénergies inc.

Faits saillants :

Transition énergétique Québec a pour mission de soutenir, de stimuler et de promouvoir la transition, l'innovation et l'efficacité énergétiques ainsi que de coordonner la mise en oeuvre de l'ensemble des programmes et des mesures nécessaires à l'atteinte des cibles énergétiques définies par le gouvernement.

a pour mission de soutenir, de stimuler et de promouvoir la transition, l'innovation et l'efficacité énergétiques ainsi que de coordonner la mise en oeuvre de l'ensemble des programmes et des mesures nécessaires à l'atteinte des cibles énergétiques définies par le gouvernement. Depuis sa création, plus de 170 projets ont bénéficié du programme Biomasse forestière résiduelle pour des montants d'aide financière de près de 50 M$, ce qui représente une réduction des émissions de GES de 76 kilotonnes éq. CO 2 /an.

/an. Le Programme de biomasse forestière résiduelle est financé par le Fonds vert dans le cadre de l'action 24.1 visant le soutien au développement des bioénergies pour réduire les émissions de GES à court terme du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. L'action 24.1 du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques bénéficie d'un budget de 85 680 M$.

