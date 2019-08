Bonification importante du soutien financier octroyé aux organismes communautaires dans Chaudière-Appalaches

Le gouvernement fédéral est le plus important acquéreur de biens et de services au Canada et, à ce titre, il utilise ses activités d'approvisionnement pour aider les petites entreprises canadiennes à réussir. Dans le cadre du programme Solutions...

Les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent le rôle clé que jouent les infrastructures culturelles dans le développement de communautés dynamiques et prospères, ainsi que dans la mise en valeur du patrimoine canadien et québécois. Le...