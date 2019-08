Une nouvelle étape est franchie dans les travaux d'amélioration de la route 389





BAIE-COMEAU, QC, le 23 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, annoncent le lancement d'un important appel d'offres public pour des travaux d'amélioration de la route 389, entre Baie?Comeau et la centrale Manic-2 (km 0 à 22).

Le projet comprend la réfection de la route actuelle sur une distance de 18 km et la construction d'un nouveau tracé sur 4 km. Les travaux s'échelonneront sur une période de quatre ans.

« Je me réjouis qu'une nouvelle étape soit franchie dans la réalisation de ce projet. Ces travaux d'envergure, en apportant des correctifs essentiels à la route, permettront des gains importants en matière de sécurité, mais aussi de confort pour les usagers, en plus de réduire les temps de parcours. Le travail se poursuit également sur les autres segments de la route 389 sur laquelle on prévoit des améliorations notables au cours des prochaines années. »

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel

« Ce projet, très attendu sur la Côte-Nord, contribuera de façon importante au développement régional. Un réseau routier fort et sécuritaire permettra à terme de soutenir l'économie régionale et d'ouvrir maintes possibilités pour les Nord-Côtiers. »

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien

Le programme d'amélioration de la route 389, qui s'étend sur 570 km, se divise en cinq projets distincts qui sont réalisés en parallèle: A, B, C, D et E.

Un investissement de 468 M$ est prévu dans le cadre du Programme d'amélioration de la route 389. Le gouvernement fédéral participera à la hauteur de 183 M$ par l'entremise du nouveau Fonds Chantiers Canada, volet Infrastructures provinciales-territoriales - Projets nationaux et régionaux. Cette somme vient s'ajouter à la contribution du gouvernement du Québec, qui s'élève pour sa part à 285 M$, soit près de 190 M$ provenant de la Société du Plan Nord et 95 M$ du ministère des Transports.



