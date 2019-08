La Banque Nationale adhère aux Normes mondiales de conduite LGBTI à l'intention des entreprises





MONTRÉAL, le 23 août 2019 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale annonce aujourd'hui son adhésion aux Normes mondiales de conduite à l'intention des entreprises de l'Organisation des Nations unies (ONU) pour lutter contre la discrimination à l'égard des lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres et intersexués (LGBTI).

La Banque réitère ainsi son engagement à promouvoir la diversité?, le respect et l'égalité?, aussi bien dans le lieu de travail que dans la communauté.

Les Normes mondiales de conduite à l'intention des entreprises de l'ONU sont :

Respecter les droits de la personne; Éliminer la discrimination; Offrir un soutien aux employés LGBTI; Prévenir de nouvelles violations des droits de la personne; Agir dans la sphère publique.

« Le milieu professionnel est l'une des dimensions les plus importantes de l'inclusion. Nous sommes fiers d'offrir à nos employés un climat de travail sain où chacun peut s'épanouir et atteindre son plein potentiel. Cela se traduit par des initiatives concrètes, notamment le Réseau IDÉO, qui est opéré depuis plusieurs années par des employés de la communauté et leurs alliés. La Banque Nationale figure d'ailleurs au palmarès Les meilleurs employeurs pour la diversité au Canada depuis neuf ans. Promouvoir la diversité, pour nous, c'est aussi collaborer avec des partenaires externes afin de continuer de faire évoluer les choses dans la société. En adhérant aujourd'hui à cette initiative mondiale, nous réaffirmons notre volonté d'avoir un impact positif dans la communauté », explique Martin Gagnon, premier vice-président à la direction, Gestion de patrimoine et coprésident et cochef de la direction, Financière Banque Nationale, ainsi que président du comité exécutif diversité et inclusion à la Banque Nationale.

« Nous sommes reconnaissants de voir la Banque Nationale rejoindre les 260 entreprises du monde entier qui ont exprimé leur soutien aux Normes mondiales de conduite à l'intention des entreprises. Plus qu'une nécessité éthique, la diversité et l'inclusion sont un moteur d'innovation et de création de valeur pour les entreprises. L'appui de la Banque Nationale envoie un signal puissant aux autres entreprises canadiennes et au secteur bancaire mondial », a déclaré Fabrice Houdart, spécialiste des droits de la personne à l'ONU et coauteur des Normes.

