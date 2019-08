Les résidents et les visiteurs de l'est de l'Île-du-Prince-Édouard profiteront de 16 nouveaux projets récréatifs, culturels, liés à l'eau et liés aux eaux usées





MORELL, PE, le 23 août 2019 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures sociales et récréatives où les gens peuvent se rassembler et rester actifs permettent de bâtir des collectivités dynamiques et inclusives tout en créant des emplois qui favorisent la croissance de la classe moyenne.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence A. MacAulay, ministre des Anciens Combattants et député de Cardigan, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et l'honorable Steven Myers, ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie de l'Î.-P.-É., ont annoncé le financement de 16 projets d'infrastructure dans l'est de l'Île-du-Prince-Édouard, y compris la construction et la rénovation de projets culturels, récréatifs, liés à l'eau et liés aux eaux usées

À Morell, des améliorations au système de traitement des eaux usées de la collectivité seront apportées afin de fournir de meilleurs services de traitement des eaux usées à la collectivité croissante. Les investissements appuieront aussi les mises à niveau et les rénovations de la patinoire communautaire de Morell, y compris de nouveaux vestiaires, de nouvelles toilettes publiques accessibles et sans obstacle, une entrée principale améliorée pour l'accessibilité en fauteuil roulant et une aire d'affûtage de patins.

Une fois terminés, ces projets fourniront aux résidents et visiteurs des installations améliorées de traitement des eaux usées et pour les activités récréatives; appuieront des styles de vie sains et actifs et un environnement propre pour travailler, jouer et élever des familles.

Les autres projets comprennent les améliorations aux installations communautaires et récréatives, des mises à niveau pour les promenades piétonnières, l'amélioration des terrains de jeux et des sentiers et l'amélioration de l'infrastructure municipale pour l'eau et les eaux usées.

Le gouvernement du Canada investit plus de 5,3 millions de dollars au total dans ces 16 projets dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard s'élève en tout à plus de 6,2 millions de dollars.

« Les systèmes d'eau potable modernes, l'accès à diverses activités récréatives et communautaires, et l'amélioration des rues et des routes sont essentiels au maintien des collectivités en santé dans l'ensemble de l'Île-du-Prince-Édouard. Les investissements d'aujourd'hui démontrent l'engagement de notre gouvernement quand il s'agit d'appuyer des solutions d'infrastructure modernes et efficaces dans les collectivités de l'île pour que les insulaires puissent profiter d'un style de vie sain et actif tout en vivant et en travaillant dans un environnement sécuritaire et propre avec leurs familles. »

L'honorable Lawrence A. MacAulay, ministre des Anciens Combattants et député de Cardigan, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Il est essentiel de veiller à ce que les collectivités de l'ensemble du Canada disposent d'infrastructures modernes pour bâtir un avenir sain et durable. Ces investissements sont indispensables pour bâtir des collectivités solides sur l'Île-du-Prince-Édouard qui peuvent atteindre leur plein potentiel. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Les gens de l'Île-du-Prince-Édouard s'épanouissent lorsque nous travaillons ensemble pour investir dans des lieux où ils peuvent se rassembler et s'amuser - comme les terrains de balle de Cardigan et la patinoire de Morell. Accorder un financement crucial aux infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées de Souris et Georgetown est une étape essentielle vers une croissance à long terme des collectivités de l'est de l'Î.-P.-É. »

L'honorable Steven Myers, ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie, gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 26,9 milliards de dollars permettent de soutenir des projets d'infrastructures vertes, dont 5 milliards de dollars qui servent à l'investissement par l'intermédiaire de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. De cette somme, 25,3 milliards de dollars permettent de soutenir des projets d'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

Plus de 10,1 milliards de dollars de ce financement servent s'inscrivent à l'appui de projets dans les domaines du commerce et du transport, dont 5 milliards de dollars seront disponibles aux fins d'investissement par l'intermédiaire de la Banque de l'infrastructure du Canada . La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs. Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, qui est un plan d'action fédéral-provincial qui vise à stimuler la croissance économique de la région dans cinq secteurs prioritaires :

Main-d'oeuvre qualifiée et immigration;



Innovation;



Croissance propre et changements climatiques;



Commerce et investissements;



Infrastructure.

Les résidents et les visiteurs de l'Île-du-Prince-Édouard profiteront de 16 nouveaux projets de loisirs, culturels, liés à l'eau et liés aux eaux usées

Un financement conjoint du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et de l'administration municipale permettra d'appuyer 16 projets dans l'est de l'Î.-P.-É., y compris des projets de loisirs et culturels et des améliorations liées à l'eau et aux eaux usées.

Le gouvernement du Canada investit plus de 5,3 millions de dollars au total pour ces 16 projets par l'entremise du volet des infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR), du volet des infrastructures vertes (VIV), et du programme de financement Nouveau Fonds Chantiers Canada - Projets nationaux et régionaux (PNR). Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard contribue plus de 6,2 millions de dollars au total. Le financement municipal et communautaire est aussi fourni pour quatorze de ces projets avec les municipalités ou des organisations à but non lucratif qui couvriront le reste des coûts de projet.

Information sur le projet

Nom du projet Lieu Fonds Détails du projet Financement

fédéral Financement

provincial Financement

communautaire

et municipal1 Sentier de la Confédération Stratford PNR Les travaux comprennent la construction de nouveaux sentiers pour être relié au réseau de sentiers provincial existant. 900 000 $ 2 100 000 $ 0 $ Lumières et améliorations au terrain de balle de Cardigan Three Rivers VICCR Améliorations aux installations du terrain de balle existant, y compris l'installation de lumière pour le terrain JD MacIntyre et le stationnement, améliorer la cantine et la zone d'entreposage et construction d'un bâtiment pour la diffusion/l'inscription/l'entreposage. 214 751 $ 178 941 $ 167 589 $ Rénovation du centre communautaire de Tracadie Grand Tracadie VICCR Les travaux comprennent des améliorations mécaniques et esthétiques, y compris la mise à jour des pompes, du plancher, du revêtement, des fenêtres, des lumières et des armoires, ainsi que l'acquisition d'équipement opérationnel essentiel. 41 379,13 $ 34 779 $ 43 482 $ Revitalisation de la salle communautaire de Murray Murray River CCRIS Construction d'un ajout au bâtiment et d'un nouveau sous-sol pour permettre l'ajout de toilettes, d'une cuisine et d'un système mécanique. 140 800 $ 117 322 $ 109 878 $ Amélioration de l'infrastructure du phare de Wood Islands Woods Island VICCR Les travaux comprennent des améliorations au phare de Wood Islands, notamment l'ajout d'une pompe de réchauffement et de refroidissement, une rampe d'accessibilité, de nouvelles fenêtres et des réparations dans le phare. 29 567 $ 24 636 $ 30 801 $ Mises à jour du système de traitement des eaux usées de Brudenell Brudenell VIV Mettre à jour le système de traitement pour qu'il soit plus rentable et pour éliminer les rejets dans les voies navigables du secteur. Les travaux comprennent l'ajout d'une station de relèvement, d'un nouveau bassin de décantation et le rajeunissement de l'extérieur du bâtiment existant. 650 000 $ 845 000 $ 0 $ Amélioration du réseau d'aqueduc de Georgetown Georgetown VIV Le projet consiste en l'amélioration des tuyaux essentiels du réseau d'aqueduc et à fournir une production d'énergie de secours en cas d'urgence. 300 000 $ 390 000 $ 0 $ Améliorations et remise en état du système d'assainissement des eaux usées - municipalité rurale de Morell Morell VIV Les travaux comprennent des améliorations au système de désinfection et l'équipement de surveillance du flux, et des améliorations à la production d'énergie de secours. 382 609 $ 318 809 $ 298 583 $ Stratford - Amélioration du poste d'eau - Pond side, Cable Heights, Fullertons, Beacon Hill Stratford VIV Le projet comprend la mise à jour de l'équipement mécanique et opérationnel au poste d'eau Pond side Water Station, y compris les améliorations au contrôle, aux lumières et à la nouvelle clôture de périmètre. 110 957 $ 92 455 $ 86 589 $ Phase 3 des rénovations de la patinoire communautaire de Morell Morell VICCR Les travaux comprennent la construction de nouveaux vestiaires, de nouvelles toilettes publiques accessibles et sans obstacles, une entrée améliorée accessible en fauteuil roulant, un secteur d'affûtage des patins et un nouveau système de son. 325 218 $ 270 987 $ 253 795 $ Amélioration du secteur riverain de Three Rivers Three Rivers VICCR Construction d'une passerelle piétonnière accessible au-dessus de la rivière Montague et de sièges à même le sol dans la zone de concert. 401 060 $ 334 183 $ 312 982 $ Zamboni de Three Rivers Georgetown Three Rivers VICCR Achat d'une nouvelle resurfaceuse. 47 256 $ 39 376 $ 36 878 $ Terrains à usage multiple Stratford - Pondside Park Stratford VICCR Les travaux comprennent la mise à niveau et le resurfaçage des terrains, l'ajout d'une nouvelle clôture et de lignes sur la surface pour pouvoir jouer au pickle ball, basketball, hockey-balle et à d'autres sports. 28 696 $ 23 911 $ 22 394 $ Terrain de jeu naturel de l'aire de conservation de Stratford - Fullerton's Creek Stratford VICCR Les travaux comprennent la construction d'un terrain de jeu naturel et d'un bâtiment à usages multiples. 91 826 $ 76 514 $ 71 660 $ Améliorations de la station de relèvement de Stratford - Pondside/Bayside/Corish Stratford VIV Amélioration de la station Bayside afin d'inclure de nouvelles pompes, un puit de pompage, une alimentation en énergie de secours et une génératrice mobile. 382 609 $ 318 809 $ 298 583 $ Améliorations de l'installation de traitement des eaux usées de Souris Souris VIV Le projet comprend des améliorations à l'installation existante de traitement des eaux usées pour augmenter la capacité de l'usine et s'adapter à la croissance future de la population. 1 320 000 $ 1 099 890 $ 1 030 110 $

___________________________ 1 Comprend le financement de sources municipales et d'organisations à but non lucratif.

