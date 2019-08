Subaru Canada annonce les prix de la Forester 2020 : sécurité accrue, connectivité et nouveautés axées sur les commodités





Forester de cinquième génération construite sur la plateforme globale Subaru.

Technologie EyeSight avec aide au centrage dans la voie et rappel de vérification des sièges arrière désormais de série pour plus de sécurité.

Modèles Convenience et de gamme supérieure avec Services connectés SUBARU STARLINK, freinage automatique en marche arrière et clé de proximité avec démarrage par bouton-poussoir.

MISSISSAUGA, ON, le 23 août 2019 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le plaisir d'annoncer que la Forester 2020 arrivera en septembre dans les concessions Subaru partout au Canada. La nouvelle génération lancée l'an dernier nous réserve une gamme de modèles incomparables au chapitre de la sécurité, du confort et des performances.

Elle est animée par un moteur SUBARU BOXER de 2,5 L à injection directe livrant 182 ch et 176 lb-pi de couple allié à une transmission à variation continue (CVT) Lineartronic parfaitement assortie à la traction intégrale symétrique à prise constante Subaru.

La sécurité demeure au coeur des priorités pour Subaru. La Forester 2019 a reçu le prix Premier Choix Sécurité+ (PCS+) décerné par l'IIHS (Insurance Institute for Highway Safety), l'une des récipiendaires du prix Premier Choix Sécurité (PCS) pour une treizième année de suite, la plus longue période d'affilée dans le segment de la Forester.

En nouveauté pour 2020, le système évolué EyeSight avec aide au centrage dans la voie est à présent livré de série sur tous les modèles. Pour que le conducteur n'oublie rien ni personne sur les sièges arrière avant de quitter le véhicule, un nouveau rappel déclenche un avertissement sonore et visuel, incitant le conducteur à vérifier les sièges arrière.

Six versions

À son arrivée chez les concessionnaires Subaru canadiens en septembre, la Forester 2020 se déclinera en six versions, à savoir Forester, Convenience, Touring, Sport, Limited et Premier.

La Forester 2020 d'entrée de gamme comprend les modes X-Mode et SI-Drive, ainsi que le dispositif d'arrêt-démarrage automatique réducteur de consommation. Elle reçoit aussi les phares à DEL, les glaces arrière et la lunette teintées, les longerons de toit à profil élevé et un système d'infodivertissement à écran tactile de 6 ½ po avec CarPlay d'Apple, Android Auto, l'intégration STARLINK pour téléphone intelligent, la connectivité Bluetooth pour cellulaire avec activation vocale et l'audio en continu Bluetooth, ainsi que la radio satellite SiriusXM.

La Forester Convenience 2020 se caractérise par des roues de 17 po en alliage, le siège du conducteur à 10 réglages électriques, la climatisation bizone et le becquet arrière. En nouveauté pour 2020, la version Convenience reçoit aussi les Services connectés SUBARU STARLINK (abonnement gratuit de trois ans inclus), le freinage automatique en marche arrière et la clé de proximité avec démarrage par bouton-poussoir.

La Forester Touring 2020 se distingue par des phares de route assistés, un grand toit ouvrant vitré, électrique et coulissant et un hayon à commande électrique avec fonction de mémoire. Pour le millésime 2020, elle reçoit aussi le système de détection de véhicules en approche et de surveillance d'angle mort Subaru, les sièges arrière à dossiers inclinables, des aérateurs au dos de la console et des ports USB à l'arrière.

La Forester Sport 2020 est équipée de série de roues de 18 po en alliage, du mode Sport SI-Drive, du mode X-Mode à deux fonctions, du système d'infodivertissement à écran de 8 po, des phares directionnels ainsi que de garnitures exclusives orangées d'allure sport à l'intérieur et à l'extérieur.

La Forester Limited 2020 propose une liste encore plus longue avec les sièges à dessus en cuir, les sièges arrière chauffants, le volant chauffant, le siège du conducteur à mémoire, le système audio harman kardon à neuf haut-parleurs et le système de navigation GPS intégré.

Enfin, la Forester Premier 2020 se distingue par le système d'alerte aux distractions DriverFocus, des roues de 18 po exclusives en alliage usiné, le siège du passager à réglage électrique, l'intérieur en cuir brun exclusif et des garnitures extérieures argentées.

Nommé Meilleure nouvelle technologie de sécurité 2019 par l'Association des journalistes automobile du Canada, le système novateur d'alerte aux distractions DriverFocus de Subaru peut intervenir en cas de manque d'attention ou de signes de fatigue du conducteur. Piloté par un logiciel de reconnaissance faciale qui identifie les signes de fatigue ou de manque d'attention, le système exclusif dans le segment agit de concert avec la technologie EyeSight de Subaru afin de réduire les risques de collision. Avec l'aide d'une caméra fixée sur le tableau de bord, DriverFocus peut reconnaître jusqu'à cinq conducteurs et mémoriser pour chacun la position du siège et l'angle des rétroviseurs, entre autres.

Services connectés SUBARU STARLINK

Pour rehausser encore plus la sécurité et la commodité, Subaru lance en primeur au Canada les Services connectés SUBARU STARLINK. Livré de série sur toutes les versions, sauf sur la version d'entrée de gamme, avec abonnement gratuit de trois ans, relié au réseau cellulaire national 4G LTE et totalement indépendant du cellulaire du client, le système permet à l'occupant de rester connecté au véhicule tout en lui permettant de recevoir des informations importantes à la sécurité.

Directement intégré au véhicule, le système fait appel à la technologie de réponse vocale et à l'assistance en temps réel pour fournir certaines fonctions comme la notification automatique d'une collision, la demande d'assistance d'urgence et l'assistance routière en plus du service de concierge.

Les clients qui utilisent ces services pourront recevoir de l'aide d'urgence lors d'une collision, auront accès à distance à certaines fonctions de la voiture, pourront fixer des rendez-vous d'entretien et pourront recevoir des informations de navigation vers des points d'intérêts, entre autres.

Parmi les autres fonctions, mentionnons le démarrage à distance (y compris l'activation de la climatisation), le déverrouillage et le verrouillage à distance, la localisation du véhicule ainsi que certaines alertes (vitesse, territoire, couvre-feu), tous ces paramètres pouvant être contrôlés à partir du cellulaire du client.

Modèle Transmission PDSF Forester CVT 28 695$ Convenience CVT 32 295$ Touring CVT 33 895$ Sport CVT 35 495$ Limited CVT 38 195$ Premier CVT 39 995$

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 94 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

