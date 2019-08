Le gouvernement du Canada annonce sept nouvelles désignations historiques nationales





OTTAWA, le 23 août 2019 /CNW/ - Les personnes, les lieux et les événements historiques nationaux du Canada reflètent le patrimoine riche et varié de notre pays et offrent aux Canadiennes et aux Canadiens une occasion d'en apprendre davantage sur notre histoire diverse.

La ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, a annoncé la désignation de sept nouveaux personnages, lieux et événements d'importance nationale.

Ces désignations, qui rendent hommage à divers aspects de l'histoire du Canada et qui commémorent l'histoire des Autochtones, de l'archéologie, de l'aménagement urbain, des opérations militaires et de l'environnement, comprennent :

Lieux : Le Mémorial national de Terre-Neuve (St. John's, T.-N.), Tse'K'wa (Fort St. John, C.-B.) et Uplands (Oak Bay, C.-B).

Personnages : Thomas Adams (1871-1940) et Donald Strathearn Rawson (1905-1961).

Événements : la route de déplacement Meshikamau-shipu et les attaques des sous-marins allemands à l'île Bell.

Parmi les points saillants de l'annonce d'aujourd'hui :

Tse'K'wa ( Fort St. John , C.-B.) : Tse'K'wa est un site archéologique exceptionnel en Amérique du Nord. Il a permis de comprendre l'établissement humain ainsi que les changements environnementaux de la dernière période glaciaire (il y a 12 500 ans) jusqu'au dernier millénaire. Ce site est un territoire traditionnel des Premières Nations dane-zaa, qui en conservent l'intendance et qui le considèrent comme lieu spirituel.

Uplands ( Oak Bay , C.-B.) : Désormais un quartier résidentiel bien établi, la collectivité d'Uplands, sur l'île de Vancouver dans la municipalité d' Oak Bay , est l'un des premiers lotissements officiellement aménagés au Canada . Au sein du lotissement, on a préservé les pratiques autochtones liées à l'archéologie et au paysage, dont plusieurs cairns funéraires, ainsi que la survie du chêne de Garry qui est attribuée, en partie, aux pratiques de brûlages saisonniers par la Première Nation des Songhees. La ministre McKenna a reconnu l'importance de ce lieu historique national nouvellement désigné lors d'un événement tenu au parc Uplands, le 19 août dernier.

La route de déplacement Meshikamau-shipu : Située sur la péninsule du Labrador , cette route est utilisée depuis plus d'un millénaire par les Innus ainsi que par les premiers chasseurs-cueilleurs. Elle englobe des camps actifs et ancestraux, dont des sites reconnus qui remontent à 3 500 ans, des sentiers de portage, des lieux de naissance et de sépulture ainsi que des preuves de la participation des Innus dans le commerce des fourrures. Cette mise en nomination a été présentée par la Nation innue.

Les attaques des sous-marins allemands à l'île Bell : En 1942, l'attaque de l'île Bell par des sous-marins allemands a entraîné la perte de 70 hommes, la destruction de quatre navires marchands ainsi que l'anéantissement de son quai. Les attaques représentaient les seules frappes directes mortelles perpétuées par les forces allemandes en sol nord-américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Elles résonnent encore à Terre-Neuve-et- Labrador plus de 70 ans plus tard comme un moment charnière de l'histoire de la province.

Dernièrement, le gouvernement du Canada a annoncé le lancement du nouveau Cadre pour l'histoire et la commémoration de Parcs Canada. Conçu pour Parcs Canada et la Commission des lieux et monuments historiques du Canada (CLMHC), le Cadre est un document d'orientation sur la désignation des personnages, des lieux et des événements d'importance historique nationale axé sur quatre nouvelle priorités stratégiques, qui se reflètent dans bon nombre des nouvelles désignations :

l'histoire des peuples autochtones

l'histoire de l'environnement

la diversité

le Canada et le monde

Pour fêter le centenaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, les Canadiens et Canadiennes sont invités à réfléchir à des personnes, des lieux et des événements qui sont importants pour eux et à les mettre en nomination en vue d'une désignation. La population canadienne est également invitée à visiter le réseau de lieux historiques nationaux du Canada afin d'en apprendre davantage sur l'histoire captivante de notre pays. Des phares aux champs de bataille, en passant par les quartiers historiques et les paysages culturels, le Canada possède un éventail impressionnant de lieux et d'histoires à découvrir.

« Alors que nous célébrons 100 ans de commémoration de l'histoire du Canada, il me fait plaisir de reconnaître ces sept personnes, lieux et événements qui ont contribué à façonner notre pays. Leurs parcours représentent l'histoire foisonnante et variée de notre pays et il y en a encore une multitude à raconter. J'invite tous les Canadiens et Canadiennes à contribuer à façonner les histoires que nous racontons en soumettant leur nomination en vue d'une désignation historique nationale, à visiter le réseau de lieux patrimoniaux du Canada et à se rapprocher concrètement de notre histoire diversifiée. »

L'honorable Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Parcs Canada administre un réseau national constitué de 171 lieux historiques nationaux, de 47 parcs nationaux, d'un parc urbain national et de cinq aires marines nationales de conservation.

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille la ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnages, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . Avec la participation de Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets qui ont une importance historique nationale soient reconnus et à ce que ces histoires importantes soient racontées aux Canadiens et Canadiennes.

Le processus de commémoration repose en grande partie sur les propositions du public. Les désignations sont établies en fonction des recommandations de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada .

À ce jour, plus de 2 150 désignations ont été réalisées. Chacune de ces désignations relate un chapitre unique de l'histoire plus vaste du Canada et nous aide à mieux comprendre notre pays et notre identité.

La Commission célébrera officiellement son centenaire le 29 octobre 2019.

