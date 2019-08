MISE À JOUR - Béton Concept A.M. fait l'acquisition de CLP Construction, spécialisée dans les travaux de génie civil, et poursuit une croissance spectaculaire au Québec et en Ontario





MONTRÉAL, le 23 août 2019 /CNW Telbec/ - C'est dans le but d'élargir sa gamme de services spécialisés et de s'assurer d'une croissance soutenue que Béton Concept A.M. vient de faire l'acquisition de la firme CLP Construction inc. de Beauharnois dont l'expertise a été largement reconnue dans l'exécution de travaux d'infrastructures lourdes, ponts, routes et renforcement structural d'ensembles immobiliers depuis de nombreuses années déjà. Le président-fondateur de CLP Construction, Luc Parenteau, demeure au sein de l'organisation à titre de Directeur construction - Division civil.

Le président et chef de la direction de Béton Concept A.M., Nicolas Croteau, a précisé que cette transaction, dont le montant n'a pas été divulgué pour des raisons de confidentialité et de concurrence, permettra à son entreprise d'avoir accès à des travaux majeurs du secteur public qui laissent entrevoir des possibilités majeures de croissance, en raison, notamment, du vieillissement des infrastructures, marché dans lequel le seul gouvernement du Québec investira 4 833 659 000 $ entre 2019 et 2021, dans le maintien et l'amélioration du réseau routier, maritime et aéroportuaire, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

« Au chapitre du Plan québécois des infrastructures 2016-2026, des investissements de 88,7 milliards de dollars (87G $) seront injectés dans les infrastructures publiques, dont 17,3 milliards (17,3G $) qui seront destinés uniquement au réseau routier; un marché dont Béton Concept A.M. entend profiter », d'enchaîner monsieur Croteau qui s'est déclaré enthousiasmé par l'accès à de nouveaux créneaux de marché du secteur public qui sont plus que prometteurs, en plus d'assurer une diversification essentielle à la croissance déjà spectaculaire de l'entreprise.

Dans la foulée de cette acquisition, un premier contrat adjugé par le groupe Pomerleau, permettra à l'entreprise de donner une deuxième vie aux pergolas du Square Viger, un projet signature de la ville de Montréal et de ministère des Transports du Québec (MTQ) avec des travaux de conception et de réfection de près de 1,5M $.

Ce contrat s'ajoute à quelques autres contrats majeurs obtenus en Ontario où, l'entreprise s'est implantée sous la bannière Atwill-Morin Structure, filiale de Atwill-Morin Ontario qui a raflé les mandats des travaux de réfection, au coût de 6,3M $, de plus de 40 000 pieds carrés de stationnement de l'Édifice Lester B. Pearson, ainsi que celui la réfection des escaliers de la Bibliothèque nationale du Canada, au coût de 2,8M $, à Ottawa toujours.

Avec cette phase d'expansion hors-Québec, Béton Concept A.M. vit une étape charnière de sa croissance spectaculaire qui, en seulement trois ans, a vu son volume d'affaires annuel propulsé de 3,5M $ à plus de 22M $ et son personnel dépasser le cap des 100 employés.

Monsieur Croteau s'est, enfin, déclaré fier du personnel de tout niveau de l'entreprise dont l'énergie, la passion, l'ardeur, la rigueur, le goût du travail bien fait et la compétence comptent pour beaucoup dans les succès de l'entreprise qui n'a pas fini de surprendre.

