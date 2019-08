Agropur se joint à la coalition internationale B4IG pour une croissance inclusive





En conjuguant leurs forces, ces entreprises consacrent un investissement total supérieur à un milliard de dollars dans plus de 50 projets au bénéfice de 100 millions de personnes

La coalition d'entreprises « Business for Inclusive Growth » (B4IG) sera lancée à l'occasion du Sommet du G7 de Biarritz, en France

Cette initiative soutenue par le Président de la République française, M. Emmanuel Macron, est conduite par Danone et appuyée par l'OCDE

Un appel est lancé à d'autres entreprises pour qu'elles rejoignent la coalition B4IG, première initiative de ce type à l'échelle internationale

LONGUEUIL, QC, le 23 août 2019 /CNW Telbec/ - Face à des inégalités qui ont atteint des niveaux record, 34 grandes entreprises internationales dont Agropur, rassemblées au sein d'une coalition (« B4IG »), s'engagent à intensifier leur action pour faire progresser les droits humains dans leurs chaînes de valeur, à mettre en place des environnements de travail inclusifs et à renforcer l'inclusion dans leurs écosystèmes internes et externes. Cette initiative vient prolonger et compléter les efforts déployés par les pays du G7 pour promouvoir l'égalité des chances, remédier aux disparités régionales et lutter contre la discrimination fondée sur le genre.

Les entreprises membres de B4IG sont de dimension mondiale et couvrent un large éventail de secteurs ; elles emploient plus de 3,5 millions de personnes et ont un chiffre d'affaires annuel cumulé de plus de 1 000 milliards de dollars. La coalition B4IG est la première action de ce type menée par des entreprises. Outre l'approche à 360° de la lutte contre les inégalités qui caractérise cette initiative, sa dimension internationale et multipartite permettra de conjuguer et démultiplier les efforts déployés par les entreprises, les États et les organisations philanthropiques. La stratégie de cette coalition repose sur trois piliers :

Un manifeste d'engagement des entreprises dans la lutte contre les inégalités pour faire progresser les droits humains, la diversité sur le lieu de travail et l'inclusivité dans les chaînes de valeur ;

Un incubateur permettant de concevoir ou développer de nouveaux modèles d'entreprise inclusifs, à la pointe de l'innovation sociale et de la collaboration entre les secteurs public et privé au niveau micro-économique ; et

Un forum permettant le financement de la croissance inclusive qui s'appuie sur des mécanismes de financement innovants entre les entreprises, les pouvoirs publics et les acteurs philanthropiques.

L'initiative B4IG dans le cadre du G7 sera coordonnée par l'OCDE, dont les travaux ont prouvé que les inégalités constituaient un frein à la croissance et à la mobilité sociale. Au fur et à mesure de l'avancement de son programme d'action sur les trois ans à venir, cette coalition bénéficiera de l'expertise de l'OCDE en matière d'évaluation économique et sociale. Les progrès accomplis et les enseignements dégagés seront mis en commun au cours d'une assemblée annuelle à laquelle participeront les PDG des entreprises, des organisations internationales, dont l'Organisation internationale du Travail (OIT) et des organismes philanthropiques comme la Fondation Bill et Melinda Gates. Les résultats des actions de la coalition B4IG seront présentés aux réunions du « Business 7 » et du « Labour 7», pour étayer les travaux préparatoires et les contributions aux sommets du G7, à l'appui de politiques en faveur d'une croissance macroéconomique plus inclusive.

La coalition B4IG a été présentée au Président de la République française, M. Emmanuel Macron, au Palais de l'Elysée le vendredi 23 août, en amont du Sommet du G7 de Biarritz.

Robert Coallier, chef de la direction d'Agropur a déclaré : « Agropur est fière de joindre la coalition pour une croissance inclusive (B4IG) et de contribuer, grâce à son modèle d'affaires unique basé sur des valeurs coopératives, au changement qui doit s'imposer pour une croissance plus inclusive. Nous croyons que nous pouvons avoir un impact social positif en aidant à bâtir des lieux de travail plus inclusifs et des communautés rurales plus fortes. Ces gestes importants, en faveur d'un avenir plus durable, font partie d'une vision à laquelle nos membres adhèrent et qui est en lien avec notre promesse : 'Meilleur lait. Meilleur monde.' »

Agropur apporte le projet 1000 premiers jours de vie de la Fondation Olo au sein de l'incubateur B4IG. Ce projet donne une chance égale aux familles de mettre au monde des bébés en santé et d'acquérir de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie. Travaillant main dans la main avec des fournisseurs de services sociaux, le partenariat d'Agropur et de la Fondation Olo permet aux femmes enceintes de prendre chaque jour, un oeuf, un litre de lait, un verre de jus d'orange et des vitamines prénatales. En fournissant des protéines, du calcium et des vitamines C et D, l'initiative aide à réduire de 1,6 fois le risque que les bébés aient un faible poids à la naissance. L'intervention nutritionnelle a le potentiel de réduire les inégalités en améliorant la santé des enfants vivant dans un contexte de vulnérabilité. Depuis plus de 20 ans, 250 000 familles ont bénéficié de cette intervention.

À propos de la coalition B4IG

Business for Inclusive Growth (B4IG) est une coalition internationale, coordonnée par l'OCDE, qui vise à regrouper et à renforcer les efforts déployés par les entreprises privées pour favoriser l'égalité des chances, réduire les inégalités liées au genre et au territoire, et pour créer des synergies avec les initiatives des pouvoirs publics. Les membres actuels sont : Accenture, Agropur, AXA, BASF, BNP Paribas, Groupe BPCE, CareCentrix, Cogeco, Crédit Agricole S.A., Danone, Edelman, Engie, GINgroup, Goldman Sachs, Henkel, Ingka Group | Ikea Retail Business, JAB, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase & Co., Kering, Keurig Dr Pepper, Legal & General, L'Oréal, MARS, Groupe Renault, Ricoh, Schneider Electric, Sodexo, Suez, TIAA, Unilever, Veolia, Virgin et Ylva.

À propos de l'OCDE

L'OCDE est une organisation internationale qui oeuvre à la mise en place de politiques meilleures pour une vie meilleure. En étroite collaboration avec les pouvoirs publics et la société civile, elle établit des normes et propose des solutions fondées sur des données factuelles en réponse à différents défis sociaux, économiques et environnementaux. Le site web de l'OCDE donne des informations plus détaillées sur l'initiative B4IG et sur ses travaux sur les inégalités et la croissance inclusive. Toute autre demande d'information sur les travaux de l'OCDE sur la croissance inclusive ou relative au G7 doit être adressée à gabriela.ramos@oecd.org, à romina.boarini@oecd.org ou au Bureau des médias.

À propos d'Agropur

Fondée en 1938, Agropur coopérative est un chef de file de l'industrie laitière nord-américaine ayant réalisé un chiffre d'affaires de 6,7 milliards de dollars en 2018. La Coopérative est une source de fierté pour ses 3161 membres et ses 8800 employés qui travaillent unis chaque jour pour une même vision : « Meilleur lait. Meilleur monde. ». Agropur transforme plus de 6,2 milliards de litres de lait par année dans ses 39 usines en Amérique du Nord et propose une impressionnante gamme de marques et de produits dont Natrel, OKA, iÖGO, biPro, Agropur Grand Cheddar, Olympic, Farmers, Island Farms et Québon. Le siège social d'Agropur est certifié LEED Argent. agropur.com

SOURCE Agropur

Communiqué envoyé le 23 août 2019 à 08:30 et diffusé par :