Avis aux médias: annonce concernant le Pont de Québec





QUÉBEC, le 23 août 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement important au sujet du Pont de Québec en présence du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et député de Québec, l'honorable Jean-Yves Duclos, du secrétaire parlementaire du ministre des Finances et député de Louis-Hébert, M. Joël Lightbound, et du maire de Québec, M. Régis Labeaume.

Date : Le vendredi 23 août 2019



Heure : 14 h 30



Lieu : Aquarium du Québec

Terrasse extérieure du restaurant Alizé

1675 Avenue des Hôtels

Québec (Québec)

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 23 août 2019 à 08:00 et diffusé par :