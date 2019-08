La première marque de certification « Sans huile de palme » au monde désormais agréée dans le Benelux





POFCAP -- Le 19 août 2017 (journée internationale des orangs-outans), POFCAP a lancé en Australie la première marque de certification « Sans huile de palme » au monde. Deux années se sont écoulées et POFCAP célèbre aujourd'hui son second anniversaire avec 1 088 produits certifiés « Sans huile de palme » et des centaines de plus en cours d'évaluation. La marque a été agréée dans dix-neuf pays : l'Australie, l'Écosse, l'Espagne, l'Irlande du Nord, l'Autriche, l'Angleterre, le Pays de Galles, la Suède, les États-Unis, l'Italie, la France, la Finlande, la Nouvelle-Zélande, Singapour, la Norvège, l'Inde et comme tout juste annoncé, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas.

Elle-même victime de la déforestation, Jabrick, l'espiègle petite orang-outan figurant sur le logo de la marque de certification, apparaîtra bientôt sur les emballages du monde entier (voir l'histoire de Jabrick sur le site web de POFCAP).

Depuis sa création, de nombreuses premières mondiales ont été accomplies par POFCAP. Revêtent un intérêt notable les tout premiers contrôles de certification au monde exécutés chez un producteur d'huile végétale (MSM Milling/Australie), auprès d'une marque de vitamines (Viridian Nutrition/Angleterre), d'une société d'en-cas exempts de diverses substances (Enjoy Life Foods/États-Unis), d'un producteur de lait maternisé (LittleOak/Nouvelle-Zélande), d'un café (El Piano/Angleterre), d'une école de cuisine (Squaw Pies/Écosse), d'une marque de cosmétiques (Sugar Venom/Australie), d'une marque de produits de soins de la peau (Amaranthine/Écosse) et d'un fabricant de matières premières (Afyren/France).

L'utilisation de l'huile de palme est extrêmement répandue dans la majorité des produits de supermarché, qui contiennent soit l'huile en question soit l'un de ses milliers de dérivés. Le sujet suscite des débats animés relatifs à la fois à la santé et à l'environnement. Plus de 80 % de l'huile de palme n'étant pas produite de façon durable, les inquiétudes liées à son impact sur les forêts tropicales, la faune et la crise climatique ont incité un nombre croissant de consommateurs à se mettre à la recherche de produits véritablement sans huile de palme. Cependant, à moins que le produit ait été évalué dans le cadre d'un programme de certification indépendant agréé, il est pratiquement impossible de savoir si un produit ne contenant prétendument pas d'huile de palme en est réellement exempt tant les fausses assertions sont nombreuses.

À propos de l'International Palm Oil Free Certification Trademark (POFCAP) POFCAP, la seule marque de certification internationale « Sans huile de palme » existante, a été lancée en Australie fin 2017 et est désormais présente dans le monde entier et agréée pour certifier des marques dans 20 pays. POFCAP s'assure de l'authenticité du caractère « Sans huile de palme » des produits. Deux des objectifs du programme sont l'aide aux consommateurs désireux d'éviter l'huile de palme pour des raisons diététiques, éthiques ou liées aux allergies et de se procurer des produits véritablement sans huile de palme contrôlés de façon indépendante, et la redistribution de 100 % des bénéfices aux ONG partenaires de POFCAP qui oeuvrent en faveur de la protection des forêts tropicales.

Pour de plus amples informations : www.palmoilfreecertification.org

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

