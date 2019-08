Le premier Sommet des multinationales de Qingdao s'ouvre en octobre





QINGDAO, Chine, 23 août 2019 /PRNewswire/ -- Le Sommet des multinationales de Qingdao (le « Sommet »), conçu comme une nouvelle plateforme pour l'ouverture de la Chine, se tiendra les 19 et 20 octobre 2019 au Qingdao International Convention Centre. Cent quatre-vingt-huit dirigeants d'entreprises internationales de 26 pays et régions ont confirmé leur participation au sommet, dont 49 dirigeants d'entreprises figurant sur la liste du Fortune Global 500.

Organisé par le Ministère du commerce, la République populaire de Chine et les autorités municipales de Shandong, le Sommet se fixe à Qingdao, la capitale de la province du Shandong, le troisième samedi et le dimanche d'octobre.

Le Sommet compte de nombreux événements, dont des réunions à huis clos, des forums parallèles, des expositions des multinationales, des activités des villes d'honneur, des tournées de présentation industrielles et des expositions d'appui. La Déclaration de Qingdao des dirigeants de multinationales et le Rapport d'investissement des entreprises multinationales en Chine depuis 40 ans s'apprêtent à être publiés. Le Ministère du commerce organisera également une réunion à huis clos avec les entreprises multinationales participantes, sur le thème de la réglementation et de la mise en oeuvre de la loi sur les investissements étrangers.

Qingdao, en tant que ville hôte, démontrera son potentiel industriel ainsi que son cadre relatif à l'investissement et aux échanges commerciaux, à travers une série d'événements tels que des excursions organisées en ville, des dîners de gala, des forums Haier et des visites de la ville pour les entreprises participantes, promouvant de cette façon ses politiques et ses stratégies de développement, mais aussi les possibles projets de coopération.

Le Sommet permanent à venir créera un centre de recherche multinational qui fera office de Conseil du sommet, établissant un dispositif de coopération avec les sociétés multinationales et les associations professionnelles. Le Comité mettra en place un réseau mondial pour ouvrir de nouvelles voies et créer des possibilités de coopération aux entreprises participantes.

À propos de Qingdao

Qingdao, la plus grande ville de la province chinoise du Shandong, est l'un des centres économiques de la mer de Chine orientale. La ville, qui compte plus de 12 millions d'habitants, a établi un partenariat avec 216 pays et régions et plus de 2 100 organisations internationales. La ville dispose de fortes capacités d'innovation dans des domaines tels que les techniques maritimes, la gestion des actifs et l'incubation de marques.

