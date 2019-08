Une fascinante régate annuelle amasse des fonds pour des marins vivant avec des déficiences physiques et/ou sensorielles





L'Hôpital Shriners pour enfants® ? Canada est fier de participer au Défi BNI qui se tiendra ce samedi 24 août 2019 au Yacht-club Royal Saint-Laurent de Dorval. Organisée par des membres du Yacht-Club Royal Saint-Laurent, en collaboration avec d'autres clubs de yachts de la région, cette levée de fonds soutient l'Association québécoise de voile adaptée (AQVA), une formidable organisation qui permet aux personnes à mobilité réduite de 18 ans et moins de naviguer gratuitement. Les patients et les familles de notre hôpital bénéficient et profitent déjà des activités de l'AQVA au travers de notre programme de réadaptation.

Les docteurs J-P Capolicchio et Jean A. Ouellet joignent leurs forces avec enthousiasme pour former l'équipe Team Shriners. « Offrir à un enfant à mobilité réduite l'occasion de faire de la voile est tellement gratifiant ! Et tout cela grâce à l'AQVA... pour moi c'est essentiel », explique le Dr J-P Capolicchio. Cette levée de fonds permettra à l'AQVA d'acheter des équipements adaptés à ces courageux marins et de continuer à gérer son programme de voile adaptée.

C'est donc une scène captivante qui nous attend samedi prochain : des voiliers de différents yacht-clubs, rejoints par de courageux marins vivant avec des déficiences physiques et/ou sensorielles, libérés de leur fauteuil roulant et, tous réunis dans le cadre de la 7e édition du Défi BNI. Assister au départ de la régate, à 13 h, sur le lac Saint-Louis sera définitivement un spectacle phénoménal et majestueux.

« La capacité de faire de la voile lorsqu'on vit avec des déficiences physiques ou sensorielles n'est pas juste un énorme défi », explique Patrick Flaherty, organisateur de l'événement. « Cela nécessite des compétences uniques, de l'audace et un courage fou. N'est-ce pas admirable cette détermination à vouloir surmonter d'énormes obstacles? Depuis sept ans, au Yacht-club Royal Saint- Laurent de Dorval, des marins québécois unissent leurs efforts afin d'amasser des fonds pour les marins courageux de l'AQVA. Une façon de rendre hommage à leur détermination sans bornes », renchérit Patrick Flaherty qui signale que cet événement unique est aussi reconnu par les organismes de Voile Québec et de Voile Canada.

Cette année, plus de 30 voiliers des clubs de voile avoisinant le lac Saint-Louis et le lac des Deux Montagnes sont attendus. Chaque skippeur enregistre son bateau et amasse des dons en ligne auprès de sa famille et de ses amis. Les marins de l'AQVA, eux-mêmes, participeront à bord de leurs Martin 16, voiliers spécialement conçus pour eux. »

Si vous désirez soutenir les docteurs J-P Capolicchio et Jean A. Ouellet de l'équipe Team Shriners, rejoignez-nous au www.canadahelps.org/en/charities/association-quebecoise-de-voile-adaptee-a-q-v-a/p2p/JP-Capolicchio-Team-Shriners/.

Pour en savoir davantage sur l'AQVA : www.aqva.org.

Cet événement est fantastique et la journée s'annonce amusante pour ne pas dire excitante. Inscrivez la date à votre agenda pour participer et / ou faire un don ! Le Yacht-Club Royal Saint- Laurent est situé au 1350, chemin du Bord-du-Lac, Dorval, QC, H9S 2E3.

Communiqué envoyé le 23 août 2019 à 07:35 et diffusé par :