/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant le soutien offert aux organismes communautaires de la région de Chaudière-Appalaches/

La 13e édition du festival Fierté Montréal, présenté par TD, en collaboration avec le Casino de Montréal, aura certainement marqué la mémoire des festivalier.ère.s des communautés de la diversité sexuelle et de genre (DSG)! Ce sont plus de 250...

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, madame...