13e édition du festival Fierté Montréal : Visibilité, mobilisation et festivités pour les communautés de la diversité sexuelle et de genre!





MONTRÉAL, le 23 août 2019 /CNW Telbec/ - La 13e édition du festival Fierté Montréal, présenté par TD, en collaboration avec le Casino de Montréal, aura certainement marqué la mémoire des festivalier.ère.s des communautés de la diversité sexuelle et de genre (DSG)! Ce sont plus de 250 activités qui auront attiré plus de 2,5 millions de visiteur.euse.s1 entre les 8 et 18 août 2019, dans le cadre du plus grand rassemblement des communautés LGBTQ+ au Canada et de la francophonie, sous la thématique du violet, la dernière couleur du drapeau. Symbole de spiritualité auprès des communautés de la DSG, le violet et ses nuances évoquent le rêve, la douceur et la paix.

« C'est avec énormément de Fierté et une grande satisfaction que le comité organisateur, les employé.e.s et l'équipe bénévole de Fierté Montréal prennent connaissance du bilan de cette 13e édition! Chaque année, nous sommes agréablement surpris.e.s par l'enthousiasme et l'intérêt manifestés envers les droits et libertés de nos communautés. Je suis particulièrement satisfait, cette année, de la hausse importante du taux de participation à nos activités communautaires. Ces activités, organisées par les organismes communautaires qui sont en lien constant avec nos communautés souvent marginalisées, sont la fibre même du mouvement de la Fierté. », affirme Éric Pineault, président fondateur.

Un achalandage éclatant!

Le soutien de la population envers la pleine reconnaissance des droits et libertés des communautés de la DSG s'est grandement manifesté par l'achalandage éclatant qu'a connu cette 13e édition du festival Fierté Montréal. Alors que le parc des Faubourgs a été annoncé complet à deux reprises (capacité de 16 500 personnes), les activités communautaires hors site ont également joui d'une très grande hausse d'achalandage, se voyant souvent remplies à pleine capacité!

La journée communautaire, présentée par LYFT, et le défilé, présenté par Air Canada

Bien qu'une étude d'achalandage soit en cours et que les résultats qui en viendront seront diffusés prochainement, le comité organisateur du festival Fierté Montréal est fier d'annoncer que la journée communautaire, présentée par LYFT, et que le grand défilé, présenté par Air Canada, ont surpassé tous leurs records de participation et d'achalandage. En effet, la journée communautaire, présentée par LYFT, avec ses 169 kiosques dont 99 d'organismes communautaires, a mobilisé plus de 100 000 visiteurs. Pour sa part, le défilé, présenté par Air Canada, comptait plus de 12 000 marcheur.euse.s devant une foule estimée à 325 000 personnes. Les chiffres officiels seront dévoilés prochainement.

La Fierté, c'est politique!

Cette année encore, le conseil d'administration, les employé.e.s et les bénévoles du festival Fierté Montréal ont porté une attention particulière au rôle de porte-étendard des revendications des communautés de la DSG. Pour ce faire, non seulement les communautés asiatiques, souvent invisibilisées, ont été placées en tête du défilé, mais l'organisme a également porté des revendications politiques visant à assurer l'avancement des droits des personnes vivant avec le VIH, des personnes trans, des personnes trans migrantes, des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées, des travailleur.euse.s du sexe, des personnes intersexes, des personnes aîné.e.s LGBTQ+ et des personnes vivant dans des pays où la LGBTQ+phobie est légalisée et/ou socialement valorisée. Pour plus d'informations sur les différents enjeux liés à la diversité sexuelle et de genre, consultez notre communiqué du 11 juillet.

Au menu en 2019 : WorldPride 2023!

Alors que le comité organisateur s'affaire déjà à l'organisation de la 14e édition du festival Fierté Montréal, il aura d'ici le 20 octobre une tâche primordiale à accomplir : Remporter la licence du WorldPride 2023. Effectivement, c'est à cette date que sera présentée, à Athènes en Grèce, la candidature finale de la ville de Montréal pour l'obtention de la licence du WorldPride 2023. Ce plus grand rassemblement mondial de la diversité sexuelle et de genre, lorsque tenu à Montréal, sera certainement le plus grand festival, tout type confondu, au Canada en 2023!

Le festival Fierté Montréal 2020 : du 6 au 16 août!

En 2020, le festival Fierté Montréal se déroulera encore une fois sur 11 jours de célébrations, du 6 au 16 août. Restez à l'affût pour tous les détails de cette prochaine édition qui sera encore et toujours synonyme de célébrations et de revendications pour les communautés de la diversité sexuelle et de genre!

À propos du festival Fierté Montréal

Depuis 2007, à l'initiative des communautés LGBTQ+ montréalaises, le festival Fierté Montréal met de l'avant leurs droits et en célèbre la richesse culturelle et les avancées sociales. Ce plus grand rassemblement des personnes de la diversité sexuelle et de genre de la francophonie travaille localement au quotidien et sert de phare d'espoir pour les personnes vivant en terrains hostiles à nos communautés. En 2018, le festival a généré un achalandage total de 2,1 millions de visiteurs. En 2019, les festivités se tiendront du 8 au 18 août. Plus de renseignements sont disponibles sur la page web, la page Facebook, ainsi que sur les comptes Twitter et Instagram.

1 Estimation : Rapport d'achalandage officiel à venir

