/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse : Québec soutient la transition énergétique à Stoneham/

POFCAP -- Le 19 août 2017 (journée internationale des orangs-outans), POFCAP a lancé en Australie la première marque de certification « Sans huile de palme » au monde. Deux années se sont écoulées et POFCAP célèbre aujourd'hui son second anniversaire...

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, accompagné du député de Chauveau, M. Sylvain Lévesque, invite les représentants des médias à une conférence de presse au...