/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce d'une aide financière gouvernementale octroyée à la Municipalité de Compton/





COMPTON, QC, le 22 août 2019 /CNW Telbec/ - La députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement, Mme Geneviève Hébert, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, ainsi que le maire de Compton, M. Bernard Vanasse, invitent les représentants des médias à une conférence de presse et une visite de chantier le vendredi 23 août.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Vendredi 23 août 2019



Heure : 14 h 30



Lieu : Salle du conseil municipal

Sous-sol de l'église St-Thomas d'Aquin 6747, route Louis-S.-St-Laurent

Compton

