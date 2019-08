/R E P R I S E -- Invitation aux médias - La ministre Isabelle Charest de passage dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue pour parler d'accessibilité au loisir et au sport/

L'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) invite les représentants des médias à la première édition de la course 5 KM YQB, un événement unique où plus d'un millier de coureurs auront le privilège de fouler le sol de la piste d'atterrissage...

La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, sera de passage aujourd'hui à Amos pour rencontrer les élus et partenaires du milieu du loisir et du sport de la région de...