Le PLASMAVIE de Gatineau encaisse le contrecoup des inondations du printemps

GATINEAU, QC, le 23 août 2019 /CNW Telbec/ - Le Salon des donneurs de plasma PLASMAVIE de Gatineau a enregistré une belle progression depuis le début de ses activités, il y a trois ans, jusqu'à ce que les inondations du printemps dernier viennent changer la donne. Après une croissance annuelle de dons de près de 18 % en 2018, l'équipe du centre de donneurs constate aujourd'hui une diminution de l'affluence.

Le centre des donneurs de Gatineau a en effet enregistré une baisse de 191 dons au premier trimestre de 2019 par rapport à la même période l'année précédente. De nombreux premiers répondants et bénévoles ayant pris part aux opérations de soutien des sinistrés des inondations étaient également des donneurs de sang ou de plasma du centre de la rue Bellehumeur à Gatineau. Ils ont évidemment été mobilisés afin de prêter main-forte aux interventions d'urgence à la suite des crues printanières dans la région.

La situation s'améliore depuis juin, mais l'impact est significatif, tout particulièrement dans un contexte où la demande en plasma pour la fabrication de médicaments est en forte hausse, tant au Québec qu'un peu partout sur la planète. La demande en immunoglobulines (protéines extraites du plasma et utilisées comme médicament) a affiché à elle seule une croissance de 8 % dans le réseau de la santé québécois, l'an dernier.

Héma-Québec doit donc redoubler d'efforts pour recruter de nouveaux donneurs et fidéliser celles et ceux qui contribuent déjà à la cause. La pression qu'entraîne la hausse soutenue de la demande en médicaments issus du plasma fait en sorte que le centre de donneurs de Gatineau avait pour objectif de prélever 2 000 dons de plus cette année, avant même que les crues printanières ne se mettent de la partie.

Héma-Québec lance donc un appel tout particulier en incitant toute personne en bonne santé et souhaitant contribuer à la mission du don de vie à passer à l'action dès maintenant.



À propos d'Héma-Québec

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité. Héma-Québec, c'est plus de 1 300 employés, près de 225 000 donneurs de sang, de cellules souches, de lait maternel et de tissus humains, en plus de milliers de bénévoles sur des sites de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement près de 750 000 produits biologiques d'origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.

