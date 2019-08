Fibank Albania enregistre le taux de croissance le plus élevé du système bancaire albanais





TIRANA, Albanie, 23 août 2019 /PRNewswire/ -- Le montant total des actifs de Fibank Albania a augmenté de près de 20 % au cours du premier semestre 2019, ce qui représente de loin le plus fort taux de croissance du système bancaire du pays, la banque occupant la deuxième position ayant enregistré une augmentation de 7 %. Ces résultats s'expliquent en majeure partie par les prêts nets. Le total des actifs se montait à plus de 237 millions d'euros à la fin du mois de juin selon les états financiers non audités de la banque.

Les prêts bruts accordés à des clients autres que des banques et des institutions financières ont augmenté de 15 %, la hausse relative au seul portefeuille de commerce de détail étant de 23 %. Le total des prêts a atteint 115 millions d'euros à la fin du mois de juin 2019, contre 90 millions d'euros une année plus tôt et 100 millions d'euros fin 2018.

Les dépôts effectués par la clientèle non bancaire ont suivi la même tendance, ayant respectivement augmenté de 43 % et de 20 % par rapport à juin 2018 et fin 2018. Le taux de croissance était le plus élevé du système bancaire pour ces deux périodes déjà. Le total des dépôts réalisés par des clients non bancaires a dépassé 200 millions d'euros au 30 juin 2019, ce qui correspond à une part de marché de 2 %, contre 1,5 % un an plus tôt.

Le bénéfice net annoncé par la banque pour le premier semestre 2019 était de 1,84 million d'euros, sans changement significatif en glissement annuel (2018 : 1,89 million d'euros), malgré l'augmentation des provisions pour pertes sur prêts pendant cette période, lesquelles sont passées de 600 000 euros de recouvrement à 970 000 euros de frais. Le résultat d'exploitation du premier semestre 2019 était de 5,8 millions d'euros, soit une augmentation de près de 2 millions d'euros en glissement annuel.

Les frais administratifs généraux sont passés de 1,9 million d'euros à 2,3 millions d'euros en raison de l'extension du réseau de succursales. Les frais de personnel et de loyer ont en conséquence également augmenté de 345 000 euros.

Les résultats enregistrés par la banque pour le premier semestre 2019 ont suivi la tendance positive des dernières années. En 2018, la banque avait également enregistré le taux de croissance le plus élevé du système bancaire, annonçant une hausse de 26 % du total des actifs, de 33 % des prêts nets et de 30 % des dépôts, et étendant sa part de marché en conséquence. Le bénéfice net vérifié de la banque pour 2018 a dépassé 3,2 millions d'euros, tandis que ses indicateurs de rentabilité des actifs (ROA) et de rentabilité des capitaux propres (ROE), se montant respectivement à 1,8 % et 13,7 %, comptaient parmi les meilleurs du système bancaire albanais.

Fibank Albania est une filiale à 100 % de la Bulgarian Fibank AD. Les actionnaires principaux de Fibank sont M. Ivailo Mutafchiev et M. Tseko Minev.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/929430/Fibank_Head_Office_Bulgaria.jpg

