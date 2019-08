Ethereum (ETH) est maintenant disponible sur la plateforme bitFlyer Buy/Sell





La plate-form d'échange de crypto-monnaies bitFlyer Europe a annoncé l'ajout de Ethereum (ETH) à sa plateforme de trading Buy/Sell. Dès aujourd'hui, les utilisateurs bitFlyer Buy/Sell en Europe et aux États-Unis peuvent envoyer et recevoir des ether (ETH), tout en adoptant les mêmes normes réglementaires garanties par bitFlyer pour les transactions en Bitcoin (BTC).

Andy Bryant, Co-directeur et Directeur des opérations chez bitFlyer Europe, a déclaré, « Au sein de bitFlyer, nous ne voulons pas uniquement proposer les crypto-monnaies les plus populaires, mais aussi les plus respectées. Il est donc logique pour nous d'inclure l'Ethereum à notre gamme de monnaies. Ethereum ne s'est pas seulement révélé comme un altcoin utile, en particulier pour les « smart contracts », mais dispose aussi d'une communauté forte. Notre engagement est d'offrir la meilleure expérience utilisateur, tout en garantissant la sécurité et le respect du cadre réglementaire. Nous sommes fiers de pouvoir dire que désormais Buy/Sell permet cette fonctionnalité avec ETH. »

L'ajout d'Ethereum intervient un mois après le lancement de la plateforme Buy/Sell, conçue pour simplifier l'achat et la vente de crypto-monnaies. Auparavant, bitFlyer Europe proposait à ses utilisateurs la plateforme Lightning, une place de marché BTC/EUR pour les traders professionnels. Les utilisateurs de bitFlyer Buy/Sell peuvent désormais acheter et vendre des BTC, ainsi que des ETH.

bitFlyer Europe a été lancée en janvier 2018, comme filiale appartenant entièrement à bitFlyer, Inc., une marque reconnue dans le secteur des crypto-monnaies et l'une des plus anciennes plateformes d'échange de devises virtuelles. C'est la seule plateforme ayant obtenu une licence pour opérer à la fois au Japon, aux États-Unis et dans l'Union Européenne. bitFlyer a aussi été récemment reconnue comme l'une des seules 10 plateformes qui ne fausse pas ses données de volumes de trading.

bitFlyer milite pour le futur du secteur des crypto-monnaies et a pour ambition de soutenir leur avenir en établissant des normes et standards pour les échanges de crypto-monnaies. L'entreprise considère que les normes et les réglementations sont essentielles pour le futur du secteur, et participe de façon récurrente à des discussions au plus haut niveau, par exemple, au G20. bitFlyer a aussi contribué à l'amendement de la Loi portant sur la réglementation bancaire au Japon, qui a reconnu le Bitcoin comme devise officielle.

À propos de bitFlyer EUROPE S.A

bitFlyer EUROPE S.A est une filiale en propriété exclusive de bitFlyer, Inc., une société leader de bitcoins et de blockchain, basée au Japon. Son siège européen est au Luxembourg et propose une plateforme d'échange pour les traders européens souhaitant acheter et vendre des crypto-monnaies. Le site internet de bitFlyer EUROPE S.A : https://bitflyer.com/en-eu/

